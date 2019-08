No er legemangelen prekær

Fastlegemangelen svekker folks rett til god helsehjelp.

TOMT: – Det er urovekkande at ein storby som Bergen slit med å rekruttere nok fastlegar. Helsebyråd Beate Husa (KrF) må sørgje for at denne mangelen forsvinn, meiner Bergens Tidende.

No er det ikkje éin einaste ledig plass å oppdrive på byens fastlegekontor. Fastlegemangelen er blitt prekær.

Folk har rett til ein fastlege og rett til å byte ut sin eksisterande fastlege. Ingen av dei rettane vert oppfylt når det ikkje er ledige plassar.

Står ein utan fastlege no, må ein oppsøkje legevakta. Det skaper lenger kø der det allereie er for stort press.

På kort sikt kan det vere fornuftig å få nokre fastlegar til å ta imot fleire pasientar. Men det er ikkje haldbart over tid.

BT har snakka med fastlege Lina Kristin Welle-Nilsen, som har 950 pasientar på lista si. Ho meiner det er nok, og seier at dagane hennar er fulle.

Ifølgje fastlegeforskrifta, kunne Welle-Nilsen hatt 1500 fleire pasientar.

Det er utviklinga der fastlegane har færre pasientar som er hovudårsaka til legemangelen. Før var det vanlegare at fastlegane hadde meir enn 2000 pasientar.

Fastlegane har fått fleire oppgåver dei siste åra. Difor er det bra at pasientlistene vert mindre.

Inntekta deira er bestemt ut frå kor stor pasientlista er, og talet på konsultasjonar. Denne utviklinga betyr altså at fastlegane tener mindre.

Men snittinntekta til fastlegane i Noreg er likevel på 1,2 millionar kroner. Det er høgt.

Kortare lister er nok eit gode for både pasientar og for legane.

Det viktigaste med ein fastlege, er at den har tid til pasientane sine. Folk må få den oppfølginga som er rett for dei. Tidlegare i år viste NRK korleis dei fastlegane med størst pasientlister sjukmelde mest.

I dag er fastlegane sjølvstendig næringsdrivande, med kommunale avtalar. Bergen kommune jobbar no med å opprette eit fastlegekontor, slik at legar som ønskjer det, kan bli tilsett i kommunen.

Det kan gi betre regulering av arbeidstid, og eit ryddigare arbeidsforhold for fastlegane. Det vil gjere fastlege til eit meir attraktivt yrkesval. Det tener òg pasientane på.

Snart kjem helseminister Bent Høie (H) med ei evaluering av fastlegeordninga.

Statsråden bør då kome med gode svar på korleis ordninga skal fungere i framtida, slik at ein i både små og store kommunar kan få oppfylt dei rettane som fastlegeordninga legg opp til.

