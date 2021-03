Dag Rune Olsen kastet skattepenger ut vinduet

Den tidligere rektoren ved UiB risikerte universitetets omdømme for et verdiløst prosjekt.

Dag Rune Olsen har nylig sluttet ved UiB, og skal tiltre som ny rektor ved Universitetet i Tromsø i august. Foto: Bård Bøe

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Det er gjennomført en intern granskning av samarbeidet mellom daværende rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, og tidligere NHO-direktør Tom Knudsen.

Olsen bestemte seg brått for å trekke seg som rektor like over nyttår, og begrunnet det med en habilitetskonflikt mot hans nye jobb som rektor ved Universitetet i Tromsø.

Han hadde da nettopp forsøkt å få UiB til å kjøpe Knudsens selskap for opp mot 20 millioner kroner.

Den ferske rapporten er nådeløs i sin konklusjon. Den slår tydelig fast at Olsen har gjort en «feilvurdering», og at Knudsens idé hadde «ingen forretningsmessig verdi».

Det var rett før jul at BT kunne avsløre saken.

I tillegg til kjøpesummen, skulle avtalen sikre at Knudsen kunne fortsette som leder for selskapet frem til pensjonsalder.

Administrasjonen ved UiB protesterte. De kunne ikke skjønne hva selskapet egentlig skulle bidra med.

I tillegg forhandlet Olsen på vegne av UiB, uten myndighet til det. Han fikk tydelige advarseler fra økonomiavdelingen, men valgte å fortsette prosessen.

Allerede her fremstår Olsens dømmekraft som sviktende.

Olsen fortalte Kunnskapsdepartementet at Vestland fylkeskommune kom til å støtte prosjektet med flere millioner. Dette avviste fylkesdirektøren blankt.

Olsen påsto videre at både NHO og LO skulle ha sluttet seg til prosjektet. Også disse organisasjonene avviste at dette var sant.

Det endte med at UiB stoppet kjøpet etter advarsler fra Kunnskapsdepartementet.

Hva Knudsens firma egentlig skulle bidra med til UiB, ble aldri klart. I et styremøte lille julaften spurte flere av universitetets styremedlemmer om de kunne få forklart «hva som er ideen».

Det er spesielt at rektoren for en så prestisjetung og statsfinansiert institusjon som UiB, forsøker å trumfe igjennom egne ideer på denne måten.

Bildet er fra en presentasjon av Praktikk. I hendene holder Tom Knudsen og Dag Rune Olsen en intensjonsavtale Praktikk AS hadde om kjøp av datatjenester som UiB hadde «approbert». Foto: Privat

Etter at oppkjøpet ble stoppet, sørget Olsen for at Knutsen fikk en halvt års stilling som rådgiver ved universitetet.

Andre ansatte skal ha reagert på at Knudsen får høyere lønn enn dem. Det er forståelig. Skattepengene UiB forvalter, bør ikke gå til å overbetale én ansatt på rektors eget initiativ.

Knudsen fikk også utbetalt 540.000 kroner som «kompensasjon» fordi avtalen ikke ble noe av.

Denne saken er blitt en pinlig historie for både Dag Rune Olsen og Universitetet i Bergen. At avtalen som er grunnlaget for hele konflikten var uten forretningsmessig verdi, gjør det enda verre.