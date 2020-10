Abid Raja bør ha en langsiktig bergingsplan

Kulturministeren er raus med DNS og Kodemuseene. Men den norske kulturarven trenger mer enn brannslukking.

Lørdag kom kulturminister Abid Raja (V) med gode budsjettlekkasjer til kulturbygg i Bergen. Det råteskadde Ole Bull-slottet på Lysøen får 9,5 millioner kroner i akutthjelp fra staten. Foto: Marita Aarekol

Kulturminister Abid Raja (V) har skaffet seg solide bergenspoeng ved å gi tiltrengte midler til Den Nationale Scene (DNS) og Kodemuseene. Nyheten kom som en lekkasje fra statsbudsjettet, som presenteres onsdag.

DNS skal få verksteder, lager og prøvesaler, mens Kode skal stanse truende forfall på Ole Bulls hjem på Lysøen.

Det er på sin plass at staten bidrar med akutthjelp til viktige og delvis statlig finansierte kulturinstitusjoner når det røyner på.

Faren ved slike tilfeldige tildelingsrunder er at de mest lobby- og ressurssterke aktørene vinner, mens de minste museene havner bakerst i køen, selv om forfallet hos dem er like ille.

Slik kulturpolitisk darwinisme er usunn. Det finnes flere museer og kulturbygg på Vestlandet som fortjener kulturministerens oppmerksomhet.

Når etterslepet på vedlikehold for museene i Vestland fylke skal oppsummeres, løper millionene fort.

Flere tiår med underfinansiering har ført til omfattende skader på verdifull bygningsmasse, der de eldste byggene stammer fra 1500-tallet.

Rapporten «Museumsløftet» fra 2018 beregnet behovet for vedlikehold ved de syv sammenslåtte museene i gamle Hordaland fylke til 138 millioner kroner.

En rapport fra 2015 viste at kulturbygg som eies av Bergen kommune hadde behov for over 170 millioner kroner til vernetiltak. Blant dem var nasjonalt viktige steder som Harald Sæveruds hjem på Siljustøl og Edvard Griegs Troldhaugen.

Da BT oppsummerte etterslepet på vedlikehold ved alle museene i Vestland fylke i januar i år, viste sluttsummen hele 886 millioner kroner.

Beløpet er et overslag. Men det indikerer likevel at bevaring av kulturhistoriske bygg i denne regionen har behov for omfattende renovering. Forfallet er noen steder alarmerende.

Tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V) varslet en egen stortingsmelding om museene til årsskiftet 2020-21. Meldingen skal gjennomgå situasjonen for museene, og drøfte fremtidige utfordringer og handlingsrom.

Forhåpentlig tar hennes etterfølger eierskap til meldingen. En viktig oppgave for Abid Rajas blir å finne løsninger på hvordan etterslepene skal finansieres.

Betydelige deler av den norske kulturarven trenger nødhjelp.