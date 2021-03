Rusreforma må ikkje føre til forskjellsbehandling

Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum og Ap-leiar Jonas Gahr Støre leier kvart sitt parti som kan gå inn for eit todelt strafferegime mot rusbruk. Det er uhaldbart, meiner Bergens Tidende. Foto: Vidar Ruud / NTB (arkiv)

Stortinget må ta ansvar og gjere alle like for lova. Eit todelt strafferegime er uhaldbart.

Overdosar med narkotiske stoff tek kvart år dobbelt så mange liv i Noreg som det trafikkulukker gjer. Det er i seg sjølv godt nok argument for å gjere noko med dagens narkotikapolitikk: Den fungerer rett og slett ikkje.

No ser det ut til å danne seg to fløyer i den politiske debatten: Tilhengjarane av rusreforma ønskjer avkriminalisering av narkotika, slik at ansvaret blir overført frå politiet til helsevesenet: Frå straff til hjelp.

Motstandarane av rusreforma meiner heldigvis ikkje at dagens narkotikapolitikk bør bli ståande i framtida. Hjelpeapparatet for rusavhengige må få eit helt anna omfang enn i dag. Det er bra.

Det som ikkje er like bra, er at fleire no ønskjer å etablere eit skilje mellom «tunge» og «lette» brukarar. Med andre ord: Dei som berre prøver eit ulovleg rusmiddel på fest, skal kunne bli straffa. Dei som er avhengige, skal ikkje bli det.

Skiljet kan høyrest forlokkande ut: Straffereaksjonen vil kunne gje ein avskrekkande effekt overfor nyfiken ungdom, samstundes som politiet skal slutte å springe etter nokre av dei svakaste gruppene i samfunnet.

Problemet er berre at eit slikt skilje ikkje er like lett å teikne opp i praksis. Det er ikkje slik at alle som i dag bruker ulovlege rusmiddel fell naturleg i gruppene «prøver det for fyrste gong» eller «tungt rusavhengig».

Dessutan er det juridisk uhaldbart å lage ei lov der berre nokre skal bli straffa, og der det i praksis vil vere opp til politiet kven som skal falle i den eine eller andre gruppa.

Vil det då vere lukrativt å argumentere seg inn i gruppa «rusavhengig» for å sleppe straff? Kven skal streke opp grensene? Vil måltala politiet arbeider etter legge eit press på dei til å straffe mange?

Det er ikkje lett for politikarane å stå i denne debatten. Det er ikkje populært å forsvare avkriminalisering av rusmiddel.

Men det er nettopp i slike samanhengar Stortinget må vise seg frå si prinsipielle side: Dei er landets lovgjevarar og har plikt til å lage system som gjer at alle er like for lova.

Det kan godt hende at parti som Frp, Sp eller Ap ikkje vil tene på å gå inn i ein valkamp og ha røysta for å ta rusavhengige frå straff til hjelp. Dei bør stå saman med regjeringspartia, SV og MDG og gjere det likevel.