Kraftfylket Vestland taper kampen om kraftbasert industri

Alarmklokkene bør no ringje i Vestland fylke.

Lyseparken i Bjørnafjorden kommune er eit av prosjekta i Vestland som tapte kampen om ein ny batterifabrikk. Alt tyder på at årsaka var mangel på kraft, og det bør få alarmen til å gå, skriv BT på leiarplass. Foto: Bjørnafjorden kommune

Ein skulle tru at fylket som produserer klart mest straum her i landet stod sterkt i kampen om kraftbasert industri.

Men tysdag kom meldinga: Ingen av dei tolv kandidatane i Vestland nådde opp i kampen om ein planlagt batterifabrikk med 2000 arbeidsplassar.

Fabrikken hamnar no på Austlandet, i Rogaland, Agder eller Trøndelag.

Så vanvitig som det kan høyrest ut, tyder alt på at kraftmangel har sparka beina under to av dei sterkaste kandidatane i Vestland fylke, Mongstad og Bjørnafjorden. Det skjer samstundes som fylket eksporterer store mengder kraft til andre delar av landet.

Både Mongstad og Lyseparken i Bjørnafjorden kommune har store industritomter. Dei ligg òg nær Bergen, med rikeleg tilgang på kompetent arbeidskraft.

Dermed tilfredsstilte dei to av dei tre hovudkrava til Equinor, Hydro og Panasonic, som skal bygge fabrikken.

Men dei sleit med det siste: rikeleg tilgang på fornybar kraft.

Fabrikken treng 100 megawatt i første trinn, og ytterlegare 200 til ei seinare utviding. Direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett seier det ikkje er mogeleg å forsyne ein fabrikk i desse områda med 100 megawatt i dag.

I tillegg vil eit slikt prosjekt hamne bak dei ti solide industriprosjekta som allereie står i kø i bergensområdet.

Fylkesdirektør Bård Sandal seier då òg til BT/E24 at han har fått munnleg tilbakemelding om at uvisse rundt kraftsituasjonen var utslagsgjevande for avslaget.

Tapet av batterifabrikken viser at mangelen på straum i bergensområdet no får alvorlege følgjer. For å setje det på spissen: Vestland vil tape kampen om framtidas industri, med mindre ein dramatisk skrur opp tempoet i utbygging av kraftnettet.

Tømmernes i BKK har tidlegare åtvara mot at utbygginga av kraftnettet går for sakte. Vestlandet står framfor ei dramatisk omlegging frå olje og gass til fornybar-industri.

Den industrien treng store mengder billig kraft. Slik kraft er ein av dei viktigaste konkurransefordelane til Noreg. Det er tragisk om dei folketette ytre delane av Vestland no blir kopla av utviklinga, fordi ein ikkje får fram krafta.

Her er det mogeleg å skape eit nytt, norsk eksporteventyr og sikre framtida til landsdelen.

Men då må både lokale og sentrale politikarar skru opp engasjementet fleire hakk, og sørgje for at det blir fart i utviklinga.