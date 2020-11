Regjeringen bør ikke innføre nasjonalt fritt skolevalg

Statens overstyring av fylket på dette feltet, er en trussel mot lokaldemokratiet.

Kunnskapsminister Guri Melby har bestemt å innføre fritt skolevalg nasjonalt. Det går imot en rekke fylkers lokaldemokrati, skriver Bergens Tidende på lederplass. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Leder

Regjeringen har vedtatt å innføre såkalt fritt skolevalg over hele landet. Det opplyste kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding søndag.

Selv om denne inntaksmodellen gir mer valgfrihet til elevene, bør den ikke tres ned over hodet på de fylkene som ønsker å organisere opptaket sitt på andre måter.

Vestland, Viken, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark har alle vedtatt en form for nærskoleprinsipp.

Nå blir disse fylkene overstyrt av regjeringen.

Videregående skole er blant fylkeskommunenes aller viktigste ansvarsområder. Når regjeringen nå vedtar en nasjonal reform som fratar fylket råderetten over inntaksformen, er det en alvorlig inngripen i lokaldemokratiet.

Det er ingen hemmelighet at et såkalt fritt skolevalg er foretrukket av de borgerlige partiene. Mange fylker har også praktisert denne typen opptak i lengre tid.

Valgfrihet og muligheten til sosial mobilitet, er viktige fordeler med et fritt skolevalg.

Nylig har en del fylker endret opptaksform til den mer begrensende nærskolemodellen – blant annet har Vestland fylke gått inn for denne endringen.

Med en nærskolemodell får de elevene som bor tett på en populær skole prioritet i køen, før andre elever kan konkurrere om de resterende plassene.

Detaljene i det frie skolevalget regjeringen ønsker å gå inn for er ikke helt klart enda, men i all hovedsak vil det gå ut på at elevene nå konkurrerer fritt innenfor ulike inntaksområder.

Forskjellen er altså at de med fritt skolevalg fortsatt er garantert å komme inn på en skole i sin skolekrets, men de har ikke lenger prioritet på den skolen som ligger aller nærmest.

Til tross for friheten og mulighetene et fritt skolevalg tilbyr en del elever, er det ikke slik at ordningen har overveldende faglig støtte – tvert imot.

Forskningen spriker på feltet, men en tydelig overvekt peker mot at fritt skolevalg gir mer segregering og større forskjeller – særlig i Oslo.

I mindre sentraliserte landsdeler kan også reiseveien bli urimelig lang, dersom man ikke har gode nok karakterer til å komme inn på den nærmeste skolen.

Fritt skolevalg kan likevel fungere andre steder, men det blir feil av regjeringen å påtvinge samtlige fylker denne løsningen. Spesielt når reformen er basert på regjeringens ideologi, og ikke forskningsmessig konsensus.