Det nye fylket, Vestlandet, bør markere starten på flytting av statleg makt ut til folket.

Hordaland og Sogn og Fjordane tok eit nytt steg mot samanslåing fredag. Fylt av historisk symbolikk møttest dei to fylkestinga i Gulen, og vedtok vegen vidare fram mot ei samanslåing. Dette bør vere første steg mot ein større vestlandsregion, der òg Rogaland er med.

Lite ser no ut til å kunne stoppe samanslåinga av dei to fylka. Senterpartiet har rett nok eit forslag inne i Stortinget om å stogge heile regionreforma. Men i VG laurdag feia KrF-leiar Knut Arild Hareide all tvil til side: KrF vil sikre fleirtal for både samanslåinga, og det kontroversielle namnet Vestlandet.

I Sogn og Fjordane er det sterk folkeleg motstand mot samanslåinga. Ei meiningsmåling NRK gjorde rett før valet, viste at 66 prosent av innbyggjarane i fylket var i mot. Det kunne skapt problem for den vidare prosessen.

Men på fylkestingas fellesmøte på Dalsøyra skule fredag, var sjølv motstandarane av reforma konstruktivt innstilt. Motstanden «betyr ikkje at vi ikkje gjer det vi kan for at dette skal bli eit vellykka prosjekt», sa Sigurd E. Reksnes, som leiar fylkestingsgruppa i Sogn og Fjordane Senterparti.

Det lovar godt for det vidare arbeidet fram mot den endelege samanslåinga 1. januar 2020.

Sjølv om samanslåinga er gledeleg, er det liten tvil om at noko manglar etter at Rogaland trekte seg. Eit hovudmål med større regionar er å flytte makt nærmare folket, frå staten til regionane. Regjeringa har lova at dei nye regionane skal få tilført nye oppgåver. Det er viktig at dette blir oppgåver med tyngde og makt, og ikkje smular frå statens bord.

Men det spørst kor optimistisk ein kan vere. Historia viser at utflytting av statleg makt og arbeidsplassar frå Oslo sit langt inne. Sterke krefter står i mot.

Utflytting av makt som monnar vil krevje regionar med politisk tyngde. I den kampen er det tvilsamt om ei samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane er nok.

På 800–900-talet gjekk folket i dagens Hordaland og Sogn og Fjordane saman og danna landets første lovgjevande forsamling, Gulating. Tinget vart ein suksess, og femna på det meste heile området frå Agder til Sunnmøre.

Det bør inspirere dei folkevalde i det nye fylket. Indre motsetnader må løysast med rausheit og klokskap. Blir fylket Vestlandet ein suksess, vil det bli lettare å få med andre. Målet må vere at nye regionen Vestlandet til slutt femnar alle vestlendingar.