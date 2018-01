God og saklig informasjon er den beste vaksinen mot vaksinemotstand.

Et utbrudd av meslinger blant både voksne og barn i Sverige har igjen pustet liv i debatten om barnevaksinen MMR (meslinger, kusma og røde hunder).

Meslinger er blitt en sjelden sykdom i Norge etter at programmet for barnevaksiner ble innført i 1983. Men den potensielt dødelige sykdommen kan spre seg etter reising til utlandet, eller i miljøer der personer fremdeles ikke er vaksinert. Kampen mot meslinger er slett ikke over.

Liv og helse bør gå først. Det finnes ikke gode argumenter for ikke å ta MMR-vaksinen.

I det norske vaksinasjonsprogrammet får barn tilbud om MMR-vaksine når de er 15 måneder gamle, og når de fyller 12 år. I dag er om lag 95 prosent av norske barn vaksinert.

Tallet er høyt, men for folk med immunsvikt er de siste fem uvaksinerte prosentene likevel en helserisiko, som i verste fall kan føre til dødsfall. Det er forståelig at Immunsviktforeningen reagerer, når meslinger igjen sprer seg i nabolandet vårt.

Meslinger fører fremdeles til stor barnedødelighet i enkelte utviklingsland. Både økt reisevirksomhet og økt migrasjon kan føre til at smitten igjen kan spre seg.

Det meste alvorlige tilbakeslaget for barnevaksinene skjedde i 1998, da den britiske legen Andrew Wakefield hevdet at MMR-vaksinen kunne gi autisme hos små barn. Undersøkelsen skapte nærmest panikk verden over, og førte til at andelen meslingvaksinerte barn i Norge falt med ti prosent de neste årene.

Dette varte til 2004. Da ble Wakefield-rapporten trukket tilbake, etter at British Medical Journal avslørte alvorlige svakheter ved Wakefields forskning. Til overmål var den finansiert av vaksinemotstandere.

Siden den gang er vaksinemotstanderne flere ganger satt til veggs av vitenskapen.

Store undersøkelser fra Danmark og USA avviser kategorisk at MMR-vaksinen kan gi autisme eller alvorlige helseskader.

Selv om påstandene om vaksinens bivirkninger er ugjenkallelig avvist, vet man aldri når neste sjarlatan får global mediedekning for å mistenkeliggjøre MMR-vaksinen.

Å gjøre barnevaksine obligatorisk, bør likevel være siste utvei, for eksempel dersom vaksineandelen i befolkningen synker dramatisk.

Helsemyndighetene bør først og fremst velge virkemiddelet som har størst effekt, og det er som regel å styrke arbeidet med god og vitenskapsbasert informasjon.