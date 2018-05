Svenska Akademien bør renoverast fullstendig.

Nobelprisen i litteratur, verdas mest prestisjefylte litteraturpris, blir ikkje delt ut i år. Det vart klart fredag. Svenska Akademien, som deler ut prisen, har implodert etter ein #metoo-skandale av dei sjeldne.

Saka byrja i fjor haust, då 18 kvinner stod fram i Dagens Nyheter med skuldingar om dels grove overgrep frå kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Han har svært tette band til Akademien, men er ikkje sjølv medlem. Det er derimot kona Katarina Frostenson, som nyleg trekte seg. Ein medverkande årsak til det var at Arnault òg skal ha lekt fleire namn på prisvinnarar til pressa, namn han hadde fått frå kona.

Det sentrale spørsmålet har vore om medlemmene i Akademien har kjend til Arnaults overgrep, utan å gripe inn. Lenge nekta dei, men i april vart det kjend at kunstnaren Anna-Karin Bylund allereie i 1996 hadde sendt brev til Akademien, der ho skulda Arnault for seksuelle overgrep, utan at det vart reagert.

Måten Svenska Akademien har takla saka på har svekka tilliten og autoriteten til Akademien og litteraturprisen. Den har vist Akademien er sterkt prega av ein elitistisk, lukka, sjølvrekrutterande og mannsdominert kultur.

Difor vart det store støttedemonstrasjonar i Stockholm, då Svenska Akademiens kvinnelege leiar i april var den som måtte ta støyten og trekkje seg. Sara Danius, som berre hadde hatt posisjonen i tre år, var ein av få som faktisk hadde forsøkt å gripe fatt i problemet. At ho trekte seg stod fram difor som blodig urettferdig, og eit teikn på at lite ville bli gjort med problema.

Arnault-skandalen kastar lange skuggar over «verdas viktigaste litteraturpris». Eit av spørsmåla er no om ein konservativ og mannsdominert kultur har ført til at mange kvinnelege forfattarar har blitt forbigått. Av dei 72 som har fått prisen sidan 2. verdskrig, er berre ti kvinner.

Etter at tre kvinner har trekt seg, er det no berre to kvinnelege medlemmer att i Akademien. Skal institusjonen ha von om å rette opp att noko av tilliten, må fleire kvinner og fleire unge inn.

I tillegg bør valreglane endrast slik at medlemmene ikkje lenger sit på livstid. Ein lukka, privilegert klubb som berre svarar til kongen gjev dårlege vilkår for oppgjer med gammaldagse haldningar eller uhøvisk framferd.