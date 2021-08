Aktivitetskortet må treffe flere

Mer fleksibel utdeling er et godt sted å starte.

Helsesykepleier Ingrid Oma Langeland (tv) tok initiativ til en mer fleksibel utdeling av kommunens aktivitetskort. Både hun og kollega Jannicke Erichsen opplever at barn og foreldre blir lettet når får tilbud om å oppleve kommunens kultur- og aktivitetstilbud. Foto: Tor Høvik

Bergen kommune tester nå en ordning hvor skolens helsesykepleiere skal sørge for målrettet utdeling av det såkalte aktivitetskortet.

Dette prøveprosjektet er et positivt tiltak, som vil gi flere barn enn i dag tilgang til gratis kulturaktiviteter. Kommunen bør likevel ikke stoppe der.

Aktivitetskortet er en spleiseordning som skal bidra til at barn fra familier som har det tøft økonomisk får delta på kostbare aktiviteter, som Ado, Akvariet, Vilvite og Brann-kamper.

Kortet gis i utgangspunktet til familier som mottar sosialstønad fra Nav, eller som er tilknyttet krisesentre, barnevernstjenesten og introduksjonssenteret for flyktninger. For andre barn som har begrenset tilgang til slike aktiviteter, finnes det ikke noe tilsvarende tilbud.

Av den grunn tok en av byens helsesykepleiere, Ingrid Oma Langeland, kontakt med kommunen med spørsmål om å få dele ut kortet etter behov. Det var et prisverdig initiativ, som nå har resultert i en prøveordning.

Fordelen med en slik distribusjon, er at flere barn med mangelfull tilgang til opplevelser og aktiviteter blir fanget opp. Helsesykepleierne har god innsikt i barn og unges hverdagsliv, og vet både hvem som mangler tilbud og hvem som har behov for det.

En fersk rapport fra Bergen kommune peker på to vesentlige aspekter når det gjelder Aktivitetskortet: Det virker, og det treffer altfor få.

Kulturlivet er dessverre tungt preget av klasseskiller. Det er ikke bare dårlig økonomi som er til hinder for kulturelle opplevelser. Også barn av foreldre med lav utdanning får færre slike tilbud, ifølge Bergen kommunes barnefamiliepanel. Bosted er også en vesentlig faktor.

Dette kan en mer fleksibel utdeling av Aktivitetskortet bøte på.

Det kan innvendes at utdeling av et lukrativt gode uten rigide kriterier kan gi en risiko for skjevfordeling, og at det blir vilkårlig hvem som får tilbudet.

Sånne argumenter kan ikke være til hinder for mer fleksibel og ubyråkratisk fordeling av kommunens goder. Det vesentlige er at subsidierte fritidstilbud kommer flere til gode.

Kommunen må heller sørge for en god veileder, og gjøre ordningen godt kjent blant sine helsesykepleiere, sånn at flere blir oppmerksomme på muligheten. Arbeidet bør dessuten ikke stanse der.

Rapporten anbefaler for eksempel at flere instanser får ansvar for utdeling, utvidet aldersgrense, samt å inkludere kollektivreiser og flere aktiviteter og tilbud i bydelene.

Det er åpenbart behov for en bedre og enda mer målrettet versjon av Aktivitetskortet, slik at enda flere barn og unge kan få tilgang til byens aktiviteter og kulturtilbud.