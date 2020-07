La sjøfolka kome i land

200.000 sjøfolk verda over får ikkje kome i land på grunn av koronafrykt. Det er ei skam regjeringa bør gjere meir for å rydde opp i.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Onsdag ljoma skipsfløyten i Bergen og andre hamnebyar, til støtte for tusenvis av sjøfolk som ikkje får kome i land. Her har verdssamfunnet svikta, skriv BT på leiarplass. Foto: Bjørn Erik Larsen

Onsdag ljoma skipsfløytene i Bergen og andre hamner over heile verda. Årsaka er usynleg for dei fleste av oss: 200.000 sjøfolk har sigla i månadsvis utan å få kome i land, på grunn av koronaepidemien. Like mange sit heime utan inntekt.

Måten sjøfolka blir behandla på er ei skam. Ein skal ta smitte på alvor, men her har verdssamfunnet svikta.

Les også Støter i skipsfløyten for å få gå i land

Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO kom for halvannan månad sidan med ein protokoll for korleis vaktskifta kan skje på ein trygg og god måte. Men til ho har den i stor grad blitt oversett.

Ei viktig årsak er at ansvaret i mange land er pulverisert. Avgjerda om mannskapet får kome i land eller ikkje blir ofte tatt på lågt nivå, av hamnesjefar, lokalt politi, flyplassar og liknande.

For dei vil det løne seg å vere på den sikre sida. Til no har det ikkje kosta dei noko å nekte mannskapsbyte: skipa har sigla vidare, handelen har ikkje stoppa opp.

Men det kan endre seg. Viss ikkje noko snart blir gjort kan utslitne nøkkelpersonell på skipa legge ned arbeidet, og dermed hindre skipa i å dra vidare. 80 prosent av verdshandelen går på desse skipa.

Viss skipa ankrar opp, vil det difor få store konsekvensar, ikkje minst for eit så handelsavhengig land som Noreg. Med verdas 10. største handelsflåte vil òg norsk skipsfartsnæring bli råka.

Difor må regjeringa no engasjere seg sterkare i å få løyst problemet. Storbritannia har tatt initiativ til eit internasjonalt møte om saka torsdag. Der deltek òg handelsminister Iselin Nybø (V).

Møtet vil venteleg munne ut i ei oppmoding til land med store hamner og mange sjøfolk om å legge til rette for at dei skal kunne reise utan andre restriksjonar enn dei som kjem fram av IMO-protokollen.

At den norske regjeringa støttar ein slik uttale, bør vere sjølvsagt. Men erfaringane til no kan tyde på at det ikkje er nok. Mykje talar for at den norske regjeringa må auke innsatsen for å få løyst saka, til dømes ved at dei lyftar saka opp på statsministernivå.

Det kan ta eit år eller meir før det kjem ei vaksine mot covid-19. Ein del sjøfolk har allereie vore om bord i skipa over eitt år. Dette kan ikkje halde fram.