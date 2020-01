Ventetidene er et folkehelseproblem

Regjeringen må øke kapasiteten i psykiatrien.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

MÅ HANDLE: Helseminister Bent Høie (H) bør sørge for at flere kan få psykiatrisk hjelp raskere. Foto: Stian Lysberg Solum (Arkiv)

Folk som sliter med psykisk sykdom må vente altfor lenge på å få hjelp.

I en rekke artikler har BT påvist lange ventetider, både hos psykiatere og på distriktspsykiatriske sentre (DPS).

Helse Vest har ikke oversikt.

Flere psykologer bør få driftsavtale med det offentlige. Da vil de i realiteten bli en del av det ordinære helsevesenet.

Helseminister Bent Høie (H) sier at regjeringen skal øke antallet avtalespesialister, deriblant psykologer med offentlig avtale. Det er bra, men det haster å øke kapasiteten. Og det har hastet lenge, for lange ventetider i psykiatrien er ikke et nytt fenomen.

Høie sier også at regjeringen vil vurdere hvordan disse spesialistene blir brukt.

Det kan selvsagt være fornuftig, for det er viktig at ressursene brukes mest mulig fornuftig. Når mange trenger hjelp, må spesialistene brukes rett.

Men fastlegene har ikke god kapasitet til å ta mer av oppfølgingen. Der er det også kapasitetsproblemer.

En psykolog sier at hun mottar 17 henvisninger i uken. Kapasiteten er én eller to. Dette er altså folk som fastlegen mener trenger oppfølging fra en psykolog.

Avvisningen skjer ofte uten en videre undersøkelse.

De som ikke slipper til, blir henvist til seg selv, eller til private alternativ.

Private utgjør et nyttig supplement til det offentlige helsevesenet. Men i psykiatrien blir private det eneste alternativet for mange.

Det er ikke intensjonen med det norske helsevesenet.

Folk med en alvorlig psykisk sykdom risikerer å bli prioritert bort. Underkapasiteten i den offentlige psykiatrien er et folkehelseproblem.

I løpet av ventetiden risikerer en at problemet bare blir verre. Behovet for hjelp kan altså bli større av å måtte vente. Flere som BT har snakket med, sier at underkapasiteten fører til altfor rask behandling eller utskriving, slik at folk må prøve igjen og igjen.

Den manglende kapasiteten sliter på både behandlere og pasienter. Ingen er tjent med at det fortsetter sånn.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 05:16

Om BTs leder



BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:



«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt