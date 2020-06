Nattoget må gå denne sommaren

Vy har altfor låge ambisjonar for Bergensbanen. Dei burde strekke seg lengre.

Trass i koronasituasjonen bør Vy klare å få eit tilbod om nattog på beina til sommarferien. Her frå Voss stasjon. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Vy har sidan koronapandemien slo inn, ikkje hatt tilbod om nattog på Bergensbanen. No er det klart at det heller ikkje blir mogeleg å ta toget på natta i sommar.

Dette trass i at dei aller fleste skal på norgesferie i år, og dermed kunne nytta seg av tilbodet.

Det er ein stor, tapt mogelegheit til å vise fram tog som framkomstmiddel.

Vy forklarar avgjersla med omsyn til smittevern. Dei seier det er fleire kontaktflater i ein sovekupé, og at dette stiller krav til meir reingjering.

Men i ein sovekupé der det maks er plass til to personar, vil det truleg vere mindre risiko for smitte enn i ei open vogn der det kan sitje eit titals passasjerar.

Samstundes held hotell ope, og det er vanskeleg å sjå korleis ein sovekupé har større smitterisiko enn eit hotellrom. Sjølv om dette vil krevje ekstra reingjering, bør ikkje det vere grunn til å la toget stå i månadsvis.

Vy seier også at det ikkje finst kundegrunnlag for dette tilbodet i dag. Spørsmålet er korleis dei veit det, all den tid det i dag ikkje finst eit tilbod nokon kan spørje etter. At togtilbodet elles er mindre ettspurt enn vanleg, betyr ikkje nødvendigvis at det ikkje er ønskje om å ta nattoget.

Å reise med nattog er mellom anna eit godt alternativ til seine og tidlege fly. For tida er flytilbodet svært avgrensa, og det er ikkje mogeleg å reise like tidleg og seint som vanleg. Dermed burde det vore ein marknad for nattog, trass i at det totale talet på pendlande og reisande er mykje lågare enn vanleg.

Etterspurnaden etter nattog har i fleire år vore stor utan at det er gjort noko for å auke kapasiteten. Det vitnar om eit altfor lågt ambisjonsnivå generelt. Når folk faktisk vil reise meir klimavennleg, må det leggast betre til rette for det.

Dette føyer seg inn i same bilete. Akkurat den sommaren der dei aller fleste skal feriere i sitt eige land, vil det ikkje vere mogeleg å reise med nattog. Det gjer det meir truleg at det å køyre eigen bil blir valet dei fleste fell ned på. Slik mistar ein høve til å etablere det å reise med tog i Noreg som ei god vane.

Vy bør snarast mogeleg revurdere avgjersla om å la nattoga stå gjennom sommaren. Gi folk sjansen til å reise på denne måten.