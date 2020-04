Stortinget bør gjere meir for å få folk i arbeid

Noreg bør lære av våre naboland, for å få fleire i arbeid og bremse den statlege pengebruken.

Publisert Publisert Nå nettopp

Heidi Nordby Lunde (H) er ein sjeldan fugl, som kjem med ei velretta åtvaring mot måten Stortinget møter koronakrisa på, skriv BT på leiarplass. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Heidi Nordby Lunde er ein sjeldan fugl. Denne veka helte Høgres arbeidspolitiske talsperson kaldt vatn i blodet til sine kollegaer på Stortinget. Ho kritiserte delar av dei rause redningspakkane mot koronakrisa, og inkluderte sitt eige parti i kritikken.

Lunde har to hovudpoeng, og båe er gode:

For det første må ikkje Stortinget gje så raus støtte for å gå arbeidslaus at det ikkje lenger løner seg å ta anna arbeid.

For det andre må Stortinget halde att på pengebruken, og konsentrere den om det som er viktig. For det kjem ei tid då krisa er over og rekninga må betalast.

Les også Hans K. Mjelva: Slik kan Noreg overleve økonomisk

Dess meir ein no brukar av Oljefondet, dess meir må regjering og storting stramme inn i åra etterpå. Det betyr kutt i offentlege utgifter eller høgare skattar, eller begge deler.

Difor er det urovekkande at fleire parti på Stortinget brukte spesielt den siste redningspakken til å få inn ekstra løyvingar til hjartesaker som rassikring, breiband, klimatiltak og petroleumsforsking.

Slike tiltak kan vere rett på eit seinare tidspunkt, viss økonomien ikkje tek seg opp att. Men no bør tiltaka handle om akutt naudhjelp for å unngå at sunne bedrifter går konkurs. Etter kvart som tiltaka mot koronasmitten blir letta, både i Noreg og i resten av verda, vil bedriftene kunne stå på eigne bein.

Endå viktigare er det å diskutere tiltaka for dei tilsette i bedriftene. I krisepakken 16. mars vedtok Stortinget å gje folk som blir permitterte full løn i 20 dagar. Staten tok òg over rekninga for bedriftene.

I tillegg auka Stortinget dagpengesatsen for dei første 300.000 kronene frå 62,4 til 80 prosent av full løn. I sum gjer dette at mange risikerer å tene så lite på å ta ein jobb, at dei let vere.

Desse tiltaka kan forsvarast i ein akuttfase, men no bør Stortinget endre kurs for å få fleire i arbeid.

For den som tvilar på om det er mogeleg, er det berre å sjå til våre naboland. I Danmark har «berre» 58.000 mista jobben sidan byrjinga av mars, mot 226.000 i Noreg. Ein viktig årsak er at tiltaka i Danmark gjer det meir lønsamt for arbeidsgjevarane å ha folk i arbeid, framfor å permittere eller seie dei opp.

Det er langt betre, både for den enkelte og landets økonomi, at folk jobbar litt enn at dei får betalt for ikkje å arbeide i det heile.