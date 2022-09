Nei til ekstraavgift på rasfarlege vegar

Å sikre dei mest rasfarlege vegane i Noreg ved hjelp av ekstra bompengar, er i praksis å innføre ein ekstra vestlandsskatt.

I 2013 kom eit ras som knuste portalen i Snauhaugtunnelen og stengde fylkesvegen i fleire veker.

Ein hundrelapp. Det er prisen bilist Gaute Arne Fagervik frå Norheimsund kan vere villig til å betale i bompengar for å få fortgang i arbeidet med å rassikre Tokagjelet, ifølgje BT tysdag.

Det fortel noko om kor viktig det er for han og mange, mange andre å få sikra hovudvegen frå ytre Hardanger mot Bergen. Og det er ikkje berre i Kvam folk kan opne lommeboka for ein sikrare køyretur:

Om lag halvparten svarer i ei ny, landsomfattande undersøking at dei kan betale meir bompengar for å sikre vegar dei sjølve nyttar. Undersøkinga er utført av Vestlandsforsking og Cicero – senter for klimaforsking.

At 48 prosent er villige til å betale bompengar for rassikring, er eit svært sterkt signal. Berre 35 prosent seier nei, ifølgje undersøkinga. Ikkje minst kjem undersøkinga i ei tid der så å seie alt blir dyrare for folk. Likevel er dette ei utgift mange er villige til å ta.

Tala fortel noko om kor livsviktig dette er for folk – bokstaveleg talt.

I 2019 gjekk det mange ras i Jølster i Sunnfjord. 150 menneske blei isolert og evakuert i fleire dagar.

Det er likevel svært gode grunnar til å seie nei til ei slik utvikling. Fem av dei seks mest rasfarlege vegane i Noreg ligg i Vestland fylke, ifølgje Statens vegvesen.

I 2019 meinte vegvesenet at det ville koste 71 milliardar kroner å rassikre norske vegar. Av desse ville vestlandsvegane koste 40 milliardar, ifølgje NRK. Talet for heile Austlandet og Sørlandet var til saman tre milliardar.

Det er heilt urimeleg å leggje denne børa på sjåførar på Vestlandet. Vestlendingane er like mykje verdt som andre folk, og fortener like trygge vegar som det andre har.

Trygg framkomst er eit nasjonalt ansvar. Å privatisere dette til kvar enkelt bilist, er ei fallitterklæring.

Det er langt fram før alle vegar i Noreg er sikra mot ras, og heilt trygge vil dei aldri kunne bli. Men å sikre at Noreg er eit land der det er rimeleg trygt å ferdast til arbeid, skule og fritidsaktivitetar, må vere eit lyft vi tek i lag.