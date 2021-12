Styret og toppledelsen i Brann bør stille sine plasser til disposisjon

Noen må ta ansvar for fotballfiaskoen.

– Spillerne og trenerapparatet bør holdes skadesløse. Under de rådende forhold, har de gjort en hederlig innsats. Som ellers i samfunnet, både i politikk og næringsliv, er det naturlig at også ledere i idretten tar sin frakk og går, når strategier feiler og resultatene uteblir.

Nedrykket er et faktum, og det smerter naturligvis i landets mest selvbevisste by. Men fadesen bør også tvinge frem kjølig refleksjon over hva som gikk galt, og hva som bør gjøres fremover.

At «byens stolthet» nok en gang er et Obos-lag, syv år etter forrige nedrykk, viser at både sportslig og strategisk arbeid de siste årene har feilet.

Lite tyder på at dagens styre og toppledelse er de rette til å ta Sportsklubben videre.

Som ellers i samfunnet, både i politikk og næringsliv, er det naturlig at også ledere i idretten tar sin frakk og går når strategier feiler og resultater uteblir. I dag er det ingen tungtveiende grunn til å ha tillit til dem som har ledet Brann de siste årene.

Det er naturlig at en ny ledelse og et nytt styre tar over arbeidet med gjøre Brann til en eliteserieklubb.

2021 er et svart år. Beslutninger på toppnivå har bidratt til dette. Blant annet den som førte til at laget sto uten sportslig leder i fire måneder, og til at trener Kåre Ingebrigtsen måtte gå midtveis i sesongen.

Det mye omtalte nachspielet på Brann Stadion tyder også på at ledelsen ikke har maktet å bygge en sunn toppidrettskultur i klubben.

Styreleder Birger Grevstads uttalelse om at nivået i Jerv-kampen vil gjøre det «lett» for Brann å vinne Obosligaen, viser i tillegg at påkrevd ydmykhet og selvkritikk ikke er nok til stede.

Bergen er byen der selvironi og selvpisking er likestilte øvelser. Nedrykket er i overkant mye å svelge, selv for livslange supportere. Men dette handler ikke bare om å håndtere ydmykelser og omdømmekriser.

Det handler om å skape oppdrift i en klubb i krise, om å finne retning og strategi som kan gjøre Brann til et stabilt topplag i norsk fotball. Når alt går galt, er nullstilling ofte nødvendig.

Et leder- og styreskifte kan bidra til dette. Klubben bør finne kandidater med solid erfaring og kompetanse fra toppfotball og styrevirksomhet, som kan løfte Brann opp av myren.

