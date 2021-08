Ungdomen fortener eit meir seriøst møte med arbeidslivet

LOs sommarpatrulje fann brot på lover og reglar på nesten halvparten av arbeidsplassane i sommar. Det er altfor mykje.

LOs sommarpatrulje er eit fast innslag på sommaren. Her er Sofie Marhaug (til venstre), Johan Elfving, og Vilde Stokken på sommarpatrulje i 2018. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Denne sommaren har LOs sommarpatrulje vore innom over 5000 arbeidsplassar for å sjekke om alt er på stell for ungdom som har sommarjobb.

Resultata er nedslåande: 46 prosent av arbeidsplassane har eitt eller fleire brot på arbeidslivets lover og reglar. I fjor var talet 45 prosent, og i 2019 var prosenten 39. Utviklinga går altså feil veg.

Det finst ikkje eit eige arbeidsliv for ungdom og unge vaksne, der ein kan sjå mellom fingrane med litt fleire lovbrot, litt meir kaos og litt dårlegare tryggleik.

Det burde heller vere motsett: For mange er sommarjobben det fyrste møtet med arbeidslivet. Det bør vere så ryddig og positivt som mogeleg.

Sommarjobbarane manglar informasjon om kven som er verneombod, får ikkje vaktlister i tide, blir kameraovervaka utan å vere informert og får ikkje god nok opplæring. I nokre tilfelle har dei også ulovleg arbeidskontrakt – eller ingen kontrakt i det heile.

Bjarne Lagesen er ungdomsrådgjevar i LO, og seier til VG at han er uroa over dei høge tala. Særleg alvorleg er det at tala er høgast for den yngste gruppa arbeidstakar, altså ungdom mellom 13 og 17 år.

I gruppa med arbeidstakarar over 25 år er det 3,9 prosent som har feil eller manglande arbeidskontrakt. For dei mellom 13 og 17 år er det heile 13,3 prosent som jobbar under slike omstende.

Christine Knutsen er fagleg ungdomssekretær i LO Oslo og Viken. Ho fortel til NRK at dei har møtt ungdom som måtte gjere seg fortent til kontrakt og som jobba for 50 kroner timen.

Det er bra om ungdom får meir kunnskap om kva dei har krav på i arbeidslivet. Samstundes kan ein ikkje gå ut frå at ein trettenåring har stålkontroll på kva eit verneombod gjer eller når ein har krav på overtidsbetaling.

Den viktigaste jobben må derfor skje i møte med arbeidsgjevarane. Arbeidstilsynet må få nok ressursar til å jobbe også med denne delen av arbeidslivet.

Arbeidsgjevarorganisasjonane må også vere tydelege overfor eigne medlemer på korleis ungdomen skal bli møtt.

Dei siste åra har det vore mange døme på utspel om at ungdom er late og ikkje vil ta i arbeid. Sommarjobbarane er det stikk motsette: Ungdom som sjølv bruker ferien i arbeidslivet.

Arbeidsgjevarane burde setje si ære i at det møtet blir så positivt som mogeleg.