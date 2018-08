Politikerne bør innse det åpenbare: Torget er mest for turister, og vil aldri bli helt som før.

Byrådets nye strategi for Torget kommer med en hårete visjon om at det skal være byens og regionens markedsplass for lokale og kortreiste produkter, og en attraktiv møteplass for alle.

Her kan det bli konflikter og utallige ekstraomganger, som Bergen er så god på. Desto viktigere er det at gjenreisingen av Torget klarer å balansere mellom to sterke hensyn: Byens krav om et funksjonelt torg, og torghandlernes behov for lønnsomhet og forutsigbarhet.

Nostalgi er ikke alltid en nyttig drivkraft. Tidligere bystyrevedtak er bygget på den urealistiske drømmen om å gjenreise Torgets tradisjonsrike status som fiskemarked og samlingsplass for befolkningen, slik det var fra midten av 1500-tallet.

I 2006 vedtok bystyret en reguleringsplan som slo fast at Torget ikke skulle leies ut til «avgrensede sitteplasser eller uteservering». Fire år senere vedtok bypolitikerne at Torget «utelukkende skal fremstå som et omsetningssted for fisk, sjømat og skalldyr».

Politikernes krav til torghandelen er etter den tid konsekvent blitt ignorert. Torget er i dag stort sett en uteserveringsplass for cruiseturister. Ifølge torghandlerne selv er hele 95 prosent av kundene deres turister.

Det er selve samfunnsutviklingen som har ført til Torgets forfall. Bydelene har vokst kraftig, og politikerne har selv tillatt massiv utbygging av bilbaserte kjøpesentre.

Markedet for sjømat har flyttet innendørs, og trafikken i sentrum struper Vågen-området.

Strategien inneholder gode ideer. Blant dem er å utforme Torget for helårsdrift med et glassoverbygg, bedre tilgjengelighet for gående og syklister, og større vekt på kultur og arrangementer.

Planene for Mathallen er derimot diskutable. I utgangspunktet virker det meningsløst at store deler av prestisjebygget til over 170 millioner kroner skal bygges om til lagerlokaler.

Mathallen er en del av Torget som egner seg til salg og servering av kvalitets-sjømat. Her bør byrådet lytte til leietakerne, og lete etter gode alternativer.

Byrådets nye strategi virker stort sett logisk, og bør føre til en sunn debatt om hvordan byens bankende hjerte skal fortsette å slå. Men som byrådet selv påpeker, er Torgets fundamentale problem at det er avskåret fra resten av sentrum av firefelts biltrafikk.

Torget bør tilbakeføres som en naturlig del av en skjermet sone fra Torgallmenningen via Kjøttbasaren og helt ut til Bergenhus festning. Den ambisjonen kan bare realiseres ved at trafikken fjernes, og transporten overlates til gående, syklister og bybane.

Slike grep krever betydelig politisk mot og klokskap.

Neste års bystyrevalg vil vise om visjonen om et moderne torg i det hele tatt kan la seg gjennomføre.