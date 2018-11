Nattoget er klimavennlig, praktisk og ofte fullt. Det trengs flere sovevogner og fornuftig fordeling av kupeene.

Mens dagtogene bruker en hel dag på å komme seg fra Bergen og Oslo, er nattoget et effektivt fremkomstmiddel for jobbreisende.

Nattoget tar deg fra sentrum til sentrum i de store norske byene på én natt, uten sikkerhetskontroll, kø og arbeidstid som går tapt.

Nattoget er et miljøvennlig og behagelig alternativ, og burde vært en sterk konkurrent til morgenflyene mellom Bergen og Oslo. Det eneste problemet er kapasiteten.

Det finnes bare 20 sovevogner i hele Norge. Disse må fordeles på alle de fire nattogstrekningene Bergensbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen.

Dessuten er distribueringen av de få soveplassene som finnes ikke optimal. NSB tilbyr ikke noen annen ordning enn at folk som reiser alene må betale 930 kroner for to senger, selv om de er villig til å dele kupé.

Konsekvensen er at nattoget koster uforholdsmessig mye, har sprengt kapasitet og kjører halvtomme over fjellet hver natt. Det er ille at NSB ikke klarer å forvalte en så ettertraktet og miljøvennlig reisemåte på en mer fremoverlent måte.

Før kostet det 125 kroner å reise med nattog i tremannskupé. Ordningen ble lagt om i 2004, og NSB har ikke revurdert den siden. Ifølge NSBs pressesjef Åge-Christoffer Lundeby skyldtes det at få vil dele rom med fremmede.

I dag er klimahensyn et utbredt motiv for å velge tog, og man skal ikke undervurdere at det har skjedd en del med folks vilje til å ofre seg for klimasaken siden 2004.

Tidligere i år foreslo bystyrets Sondre Båtstrand på vegne av Miljøpartiet de grønne (MDG) at billettsystemet gjør det mulig å dele kupé for dem som vil, simpelthen ved å krysse av for det.

Det er vanskelig å se noen motforestillinger. Forslaget er både ubyråkratisk og klimavennlig, og bevarer dessuten en valgmulighet for dem som helst sover alene.

Eirik Brekke

Mer rasjonell fordeling av sengeplassene løser imidlertid ikke hele problemet. Å møte etterspørselen krever flere sovevogner i omløp. Det er et enkelt og rimelig klimatiltak som Stortinget bør prioritere høyt.

Ifølge kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland, tar det vanligvis to–tre år å skaffe nye vogner. «Det viser jo at vi er håpløst bakpå», sier han til Adresseavisen. Med andre ord haster det med å legge inn nye bestillinger.

Etterspørselen etter klimavennlige transportmetoder vil bare fortsette å øke. Så lenge det kan skytes hvite piler etter raskere reisetid, er nattoget det eneste reelle alternativet til fly for jobbreisende mellom Bergen og Oslo.

Behovet for å gjøre nattoget konkurransedyktig og tilgjengelig for flere er åpenbart.