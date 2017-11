Det er gledelig at byggingen av Bybanen mot Fyllingsdalen kan starte neste år, uten høyere bompenger enn planlagt.

«Vi må bidra til at folk kan komme seg trygt og effektivt til sine ulike gjøremål, samtidig som vi reduserer miljøskadelige utslipp og støy.» Slik kommenterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) den nye bypakken, som sikrer at byggingen av Bybanen fortsetter uten stans.

Det er ingen tvil om at det er lokale politikere som har drevet frem bybaneprosjektet, og som har holdt fast ved målet om bygging både vestover og nordover til tross for stadige skjær i sjøen.

Godt og forpliktende samarbeid med staten er helt nødvendig for klare de store investeringene, og det er gledelig at samferdselsministeren så tydelig støtter Bergens byråd i at dette er rett vei å gå.

11 milliarder skal hentes inn gjennom bompenger, til Bybanen, ringvei øst og en løsning for å redusere trafikken i sentrum. Det er en heftig og kontroversiell bompengebelastning for byens befolkning, og det er rett av både byrådet og samferdselsministeren å være tydelige på at den ikke skal økes ytterligere.

Tidvis har det vært vanskelig å se hvordan byggingen kunne fortsette uten stans.

Det var et klokt og nødvendig grep å utsette banen nordover, så fastlåst uenigheten om skinner langs Bryggen var.

Kanskje ikke helt uventet, blir banen mot Fyllingsdalen dyrere enn ventet. Staten godkjenner nå høyere gjeldsgrad for å hindre forsinkelser. Det må naturligvis ikke være en hvilepute. Gjelden skal tilbakebetales, og kostnadene bør kuttes så mye som mulig.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Byutviklingsbyråd Anna Elise Tryti (Ap) vil skjerme sykkeltunnelen gjennom Løvstakken. Det er forståelig, for tunnelen vil gjøre sykling til sentrum et alternativ for langt flere enn i dag.

Men også her må beslutningen baseres på hvordan man best bruker pengene for å gjøre Bergen til en mer attraktiv by for syklistene. At den tunnelen vil vekke internasjonal oppmerksomhet er ikke et overbevisende argument.

Det er ikke sikkert det er de spektakulære grepene som er viktigst for å få Bergen opp fra jumboplassen som sykkelby.

Byavtalen mellom staten, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er en liten del av veien mot et mer velfungerende trafikksystem i byen. Så turbulent Bybanens ferd har vært, er det også verd å merke seg de dagene det faktisk går på skinner.