Norge må stille opp for ukrainske flyktninger

Hundretusenvis av ukrainere er på flukt i Europa. Norge er et naturlig sted å søke beskyttelse.

– Norge må stille opp for å bøte på de humanitære lidelsene.

Onsdag morgen melder FN at 836.000 mennesker så langt har krysset grensen fra Ukraina til naboland. Krigen pågår for fullt, og antallet stiger hver dag.

Norge ruster samtidig opp beredskapen for å ta imot mange av disse. Det er det eneste riktige i denne situasjonen.

Retten til asyl er forankret i folkeretten, og gjelder alle mennesker. Flyktninger skal som hovedregel søke asyl i det første landet de kommer til – i sitt nærområde.

I denne situasjonen strømmer ukrainske flyktninger til EU og Schengen. Da er det naturlig at også Norge definerer seg som nærområde, og tar imot flyktninger som fordeles hit.

Så langt har Utlendingsdirektoratet (UDI), som har ansvar for å ta imot flyktninger i Norge, meldt at det kan komme 1000 flyktninger over natten uten at det trengs ekstraordinære tiltak.

Både UDI og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er imidlertid klare på at den akutte kapasiteten er langt høyere, og at gymsaler og andre provisoriske løsninger vil tas i bruk dersom nødvendig.

Det er helt riktig av myndighetene å utvise fleksibilitet og mobilisere ressurser nå. Mottaksapparatet for flyktninger bygges ned mellom hver gang Norge mottar større bølger med asylsøkere, fordi det er kostbart å holde apparatet i gang. Kapasiteten kan imidlertid raskt bygges opp, noe som er under arbeid nå.

Regjeringen vurderer også å ta i bruk en hjemmel i utlendingsloven, som kan gi en hel gruppe flyktninger kollektiv beskyttelse. Da innvilges asyl så lenge det kan slås fast at vedkommende er fra Ukraina, uten at søknadene trenger å behandles individuelt.

Opphold gis da for ett år av gangen, i inntil tre år.

Med det enorme antallet ukrainere som flykter gjennom Europa nå, er dette en god løsning for å kunne møte dem med et effektivt system.

Hjemmelen er bare brukt to ganger tidligere. Under krigen på Balkan på 1990-tallet ga Norge først slik kollektiv beskyttelse til bosniere, og senere også flyktninger fra Kosovo.

Det er et nederlag for Europa at en slik flyktningsituasjon har oppstått på nytt. Når Putins Russland likevel ville det slik, må Norge stille opp for å bøte på de humanitære lidelsene.