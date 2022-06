Bistand kan ikke være et forhandlingskort i nasjonalbudsjettet

Det er bra at de store kuttene i norsk bistand ble begrenset, men denne typen politisk spill ser ikke bra ut.

– Det kan ikke være slik at regjeringen tar ut bistand fra sitt budsjettforslag, for å satse på at SV bruker makt på å forhandle den inn igjen, skriver BT på lederplass. Her er utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp) i Stortinget.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt frem tirsdag morgen. Ap og Sp har kommet til enighet med SV om å danne flertall for det nye budsjettet.

Gjennom forhandlingene har SV blant annet fått gjennomslag for å nedskalere motorveiprosjekter, utsette oljeboring i iskanten og øke sosialhjelpen.

Et av SVs mest betydningsfulle gjennomslag er at Norges bistandsbudsjett ikke kuttes med de planlagte 4 milliardene, men med 1,5.

Les også Stig Arild Pettersen: – SV må redde verden – og Norges omdømme

Gjennomslaget er viktig, men likevel ikke overraskende. Mye tyder på at regjeringen nærmest gamblet med Norges rykte som bistandsland, i et forhandlingsspill med SV.

Dette er en uverdig måte å kommunisere på. Det er useriøst for Norges del, men direkte livstruende for de som trenger hjelpen. Regjeringen bør passe seg for å bruke midler de selv ønsker på budsjettet, som brikke i politisk hestehandel.

I utgangspunktet har regjeringen lagt opp til å øke bistanden i revidert budsjett. På grunn av ukrainske flyktninger ble samtidig størsteparten av midlene bevilget til Norge selv.

Kuttet til internasjonal bistand rammet utdanning, helse og menneskerettigheter.

– Dette betyr at mange barn som kunne fått hjelp, vil dø, sa Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge.

Kuttet var så stort at FNs generalsekretær António Guterres valgte å ringe til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for å uttrykke sin bekymring, og minne om Norges rolle som bidragsyter.

Støre beroliget Guterres med forsikringer om at Norge fortsatt vil legge vekt på å støtte FN.

Takket være SVs forhandlinger om revidert budsjett, ser dette ut til å ha skjedd. Kuttet i bistand er dramatisk redusert, noe som er en god avgjørelse.

Det kan ikke være slik at regjeringen tar ut bistand fra sitt budsjettforslag, for å satse på at SV bruker makt på å forhandle den inn igjen.

For mange mottakere er bistanden livsviktig. Det tar seg dårlig ut at Norge, i en tid hvor vi har fått en kraftig påminner om internasjonalt samarbeid, trekker fra og legger til milliarder i støtte fra en uke til en annen.