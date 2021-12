Regjeringa må revurdere raudt nivå på vidaregåande

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) bør endre tiltaksnivået på dei vidaregåande skulane.

Massetesting er eit langt meir høveleg tiltak.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Smitteverntiltaka skal ikkje vere strengare enn det er grunnlag for. Det er grunnsteinen i smittevernlova.

Likevel vidarefører regjeringa raudt nivå på vidaregåande skular etter nyttår. Det er det strengaste tiltaksnivået før stenging, og inneber undervisning i mindre grupper enn vanleg – og at deler av undervisninga går føre seg digitalt.

Raudt nivå er ikkje tilrådd av helsestyresmaktene – tvert imot.

Grunnen er at massetesting kan vere meir effektivt for å takle smitten, samtidig som det er ein mindre byrde å leggje på elevane.

Elevane som vert råka av dette tiltaket, har fått store deler av si vidaregåande opplæring forstyrra av mange restriktive smitteverntiltak. Terskelen for å råke desse elevane endå ein gong bør vere høg.

Somme stader kan raudt nivå vere riktig no, men regjeringa har innført tiltaket i heile landet. Det er for inngripande.

Les også Frøy Gudbrandsen: Det må aldri bli normalt at regjeringen mener noe om juleselskapet ditt

Etter to år med pandemihandtering, skulle ein tru at styresmaktene hadde lært seg å grunngje tiltaka skikkeleg.

Det er ikkje tilfelle.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) seier nemleg at gult nivå ikkje fungerer godt nok på vidaregåande skular, og at det vil vere ressurskrevjande å endre tiltaksnivået.

Departementet hennar viser til erfaringar frå tidlegare i pandemien.

Det er ikkje godt nok.

Elevar på vidaregåande skular skal ikkje utsetjast for strengare tiltak enn nødvendig, berre fordi styresmaktene ikkje har klart å lage reglar som er betre tilpassa røynda.

Elevar i vidaregåande opplæring har tilgang på vaksinar, og vaksinasjonsgraden er god. Smitten er òg låg i den aktuelle aldersgruppa.

Det bør auke terskelen for å innføre restriktive tiltak endå meir.

Regjeringa vil vurdere alle smitteverntiltak i veke to, og nektar å endre kurs før den tid. Det er rett at det tar tid å sjå korleis smitteverntiltaka slår ut, men det bør alltid vere rom for å lytte til kritisk fagekspertise.

Det er lett å dele målet om å redusere smitten i samfunnet. Det er viktig for å hindre at for mange blir sjuke samtidig, slik at sjukehusa vert overfylte. Men tiltaka må ikkje vere sterkare og meir inngripande enn strengt nødvendig.