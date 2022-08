Mongstad kan ikke stenges nå

Regjeringen må hindre at gasskraftverket legges ned midt i en kraftkrise, og Equinor må vise at de tar ansvar.

Olje- og energiminister Terje Aasland må sørge for at gasskraftverket på Mongstad er fullt operativt så lenge kraftsituasjonen er så uavklart som den er, mener BT på lederplass.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Gasskraftverket på Mongstad i Nordhordland er et tapssluk for eieren Equinor. Derfor skal det etter planen stenges 30. august. Men siden beslutningen om å legge ned ble tatt i 2017 har energisituasjonen endret seg dramatisk.

Å stenge gasskraftverket midt under en kraftkrise vil være en feilslutning. Regjeringen må ta nødvendige grep for å sikre at det kan stå i beredskap på vei inn i en høst og vinter hvor kraftforsyningen kan bli svært uforutsigbar på Vestlandet.

Kraftverket på Mongstad påfører Equinor et årlig tap på flere hundre millioner kroner. Men som det siste reservekraftverket utenfor Nord-Norge og beliggenhet i den delen av landet som har aller størst press på kraftetterspørsel, kan det spille en kritisk rolle for beredskapen.

Les også Politikerne mener gasskraftverket på Mongstad kan lette kraftkrisen. Equinor sier blankt nei.

– Det er ikke oppgaven vår å sikre strømbackupen til Norge, sa Equinor-sjef Anders Opedal forrige uke, mens han la frem et driftsresultat for andre kvartal på svimlende 174 milliarder kroner.

Equinors gigantresultat kommer av økte olje- og gasspriser som følge av krigen i Ukraina. Men selskapet drar også stor nytte av fellesskapets ressurser, blant annet gjennom en meget raus oljeskattepakke.

Derfor fremstår Opedals bastante uttalelse som umusikalsk. Equinor bør ta sin del av ansvaret for å sikre en kriseenergiforsyning på Vestlandet som også vil komme dem selv til gode.

Ansvaret for å redde Mongstad ligger imidlertid til syvende og sist hos regjeringen. Olje- og energiminister Terje Aasland sier han vil avvente Statkrafts utredning av tiltak for svært anstrengte kraftsituasjoner, som skal leveres innen 1. oktober, før han tar en beslutning på om driften skal opprettholdes.

Les også Statnett kan ikke si om de vil gi råd om Mongstad før gasskraftverket stenges

Det er for sent. Statkraft har allerede gitt beskjed om at det vil være uklokt å legge ned kraftproduksjonen på Mongstad, slik situasjonen er nå, og har bedt Equinor om å utsette nedleggelsen.

Statsråden må sørge for at kraftverket er fullt operativt så lenge kraftsituasjonen er så uavklart som den er, i alle fall frem til energikommisjonen har fremlagt sin rapport i desember.

For industrien og annet næringsliv på Vestlandet er det viktig at det kommer en avklaring om gasskraftverket på Mongstad så fort som mulig. Regjeringen, Equinor og Statkraft må sammen finne en løsning som viser at de tar situasjonen på alvor.