Regjeringen vil mørklegge interne politiske prosesser

Forslaget om å endre offentlighetsloven er en utarming av demokratiet.

Forslaget er sendt fra Justis- og beredskapsdepartementet, som styres av Emilie Enger Mehl (Sp). Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) leder et parti som tidligere har lovet mer åpenhet og strengere sanksjoner for brudd på offentlighetsloven.

Like før påske sendte regjeringen et forslag på høring om å endre offentlighetsloven.

Dersom forslaget fører frem vil det bli vanskeligere å få innsyn i politiske prosesser.

I dag sørger offentlighetsloven for at befolkningen har innsynsrett i virksomheter som drives av forvaltningsorgan i Norge.

Innsynsretten er et av de viktigste verktøyene for å kunne se myndighetene i kortene, og holde dem ansvarlige i prosesser hvor det blir begått alvorlige feil.

Det er en forutsetning for en åpen og opplyst offentlig debatt.

I forslaget som nå er sendt på høring vil regjeringen sikre seg retten til å mørklegge interne politiske prosesser. Forslaget legger opp til fullstendig hemmelighold for alt av interne dokumenter.

Pressens offentlighetsutvalg påpeker at dersom forslaget går gjennom, vil det frarøve offentligheten enhver mulighet til å finne ut at de interne dokumentene faktisk eksisterer.

Allerede i dag er offentlighetsloven svekket av manglende kompetanse i offentlige etater og en økende tendens til å tolke loven for strengt. Det fører til at myndighetene holder tilbake mer informasjon enn de har rett til.

Begrunnelsen for forslaget om en ytterligere mørklegging av interne prosesser er uforståelig.

Det begrunnes i at man vil verne om den frie meningsutvekslingen bak lukkede dører. Paradoksalt nok er det den frie offentlige debatten som skal strupes, for å få dette til.

Regjeringen argumenterer for at det er uheldig at innsynsretten kan føre til oppmerksomhet og debatt rundt en sak som er under politisk behandling internt.

Det er stikk i strid med det regjeringen selv forpliktet seg til i Hurdalsplattformen og Grunnlovens paragraf 100, der det står at alle har rett til innsyn i dokumentene til staten og kommunene.

Forslaget som nå ligger på bordet vil være en utarming av demokratiet. Mer av de politiske prosessene holdes hemmelige, og saker blir først kjent når det foreligger en avgjørelse.

Når offentlighetsloven svekkes, svekkes også demokratiet. Forslaget om å endre offentlighetsloven må skrotes.