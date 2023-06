Justisministeren skuggar unna. Men det er ho som må rydde opp i politiet.

«Det er mulig at angrepet kunne ha vært avverget» er ei setning det er vanskeleg å leve med.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Politidirektør Benedicte Bjørnland (frå v.), sjef PST Beate Gangås og Oslos politimester Ida Melbo Øystese fulgte med då evalueringsrapporten vart lagt fram torsdag.

Terrorangrepet 25. juni i fjor kunne vore avverja. Det viser evalueringsrapporten, som går gjennom handteringa til Politiets tryggleiksteneste (PST) og politiets arbeid før og under angrepet.

To personar vart drepne. Ni personar vart skadd. Skytinga skjedde like utanfor utestaden London i Oslo, som er ein kjent samlingsstad for skeive.

Angrepet skjedde under Pride-markeringa.

Den skeive rørsla var målet for terroren. Denne minoriteten vart svikta både før og etter angrepet.

Før, ved at etterretningstenestene ikkje klarte å avverje terroren.

Etter, ved at politiet tilrådde å avlyse solidaritetsmarkeringa på Rådhusplassen i Oslo. Det var, ifølgje rapporten, i strid med menneskerettane.

Forsamlingsfridomen er ekstra viktig når ein minoritet vert utsett for terror.

Rådet kom då politidirektør Benedicte Bjørnland overprøvde Oslo politidistrikt, og er ifølgje utvalet bygd på ei misforståing og utan at trugselen var vurdert ut frå politidistriktets planlagde tryggingstiltak. Det er skremmande å lese kor dårleg politileiinga er, og kva konsekvensar det får.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må rydde opp. Men Mehl møtte ikkje opp på pressekonferansen om evalueringsutvalets rapport. Den vart nemleg overlevert til politiet, og ikkje til henne som statsråd. Det held ikkje.

Fem dagar før angrepet, vart E-tenesta til Forsvaret varsla om eit «nært forestående angrep». E-tenesta hadde kontakt med ein norsk islamist, som ein del av ein dekkoperasjon.

Samtalane skal ha peika i retning av Noreg. E-tenesta er ikkje ein del av denne evalueringsrapporten.

Islamisten som E-tenesta hadde kontakt med, skal ha vore i krinsen til Arfan Bhatti.

Veka før angrepet hadde Bhatti delt eit bilete av eit brennande regnbogeflagg på Facebook, saman med ein bodskap som oppmoda til drap på homofile.

Trass i at det låg ute på hans opne profil, vart det ikkje plukka opp av PST. Dei fekk tilsendt biletet få timar før angrepet, skriv VG.

Det er ein tankekross at styresmaktene vil gi etterretningstenestene vide fullmakter til å samle inn enorme mengder data frå nordmenn. Samtidig prioriterte dei ikkje å sjekke den opne Facebook-profilen til éin av islamistane politiet hadde i kikkerten.

I førre veke vart eit Pride-arrangement i Bergen først avlyst og deretter flytta, grunna trugslar. Arrangøren var ikkje komfortabel med å gjennomføre arrangementet, sjølv om politiet meinte det kunne gjennomførast.

Evalueringsrapporten etter fjorårets terrorangrep i Oslo, gjer det lett å forstå arrangørens skepsis til politiets vurderingar.