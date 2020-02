Det må bli enklare å reise klimavenleg til kontinentet

Vestlandspolitikarane må drive samferdslepolitikk på Austlandet og i utlandet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

KLOSSETE REISERUTE: Om du vil på utanlandstur, men helst i kjende omgjevnader, kan det kanskje freiste å sjå Bryggen i Legoland i Danmark. Foto: Arne Nilsen (arkiv)

Fredag vedtok regjeringa at Noreg skal halvere våre klimagassutslepp på ti år. Dette er eit ambisiøst og godt mål, men førebels manglar politikken for at dette skal bli gjennomført.

Ein stor del av norske klimagassutslepp kjem frå private reiser med fly og bil. Dette er framkomstmiddel vi treng i framtida også.

Samstundes bør politikarane legge til rette for at det blir enklare å reise miljøvenleg. Det gjeld mest av alt i kvardagen, men også fritidsreiser står for store utslepp.

No bør vestlandspolitikarane sjå seg om etter nye sjansar for å fremje klimavenlege framkomstmåtar. Det krev at politikarane ser utanfor fylkesgrensa.

Frå Bergen og Stavanger kan ein ta Fjord Line til Hirtshals i Danmark. Ferje er ein praktisk og behageleg måte å ta seg fram på – ikkje minst for barnefamiliar og andre som vil på ferie i meir solsikre strok.

Systerskipa MS «Bergensfjord» og MS «Stavangerfjord» er dei fyrste store cruiseferjene i verda som går på miljøvenleg naturgass.

Ferja slepp ut mykje mindre CO₂ og NOX enn ein bil som går på diesel eller bensin. Problemet dukkar opp i Hirtshals: I dag er det eit altfor dårleg togtilbod frå den jyske hamnebyen og sørover gjennom Danmark.

Her bør politikarar i vest alliere seg med fleire landsdelar: Hirtshals har ferje til Kristiansand, Larvik og Langesund. I framtida bør ein kunne stige av ferja i Hirtshals og raskt kunne setje seg på eit tog som på nokre timar er framme i Hamburg.

Derfrå er reisa kort til Berlin, Amsterdam eller Paris. Ved å ta ferja frå Bergen om ettermiddagen kan ein nå hjartet av kontinentet eit døgn seinare – dersom togsambandet kjem på plass.

Men også på heimlege togstrekningar kan politikarane påverke: Vy, tidlegare NSB, vann kampen om å få køyre tog på Bergensbanen også dei neste åra. Dei har lova fleire avgangar. Det same skjer mellom Oslo og Göteborg.

Problemet er berre at det nye morgontoget frå Oslo til Göteborg vil gå frå perrongen før toget frå Bergen har kome til Oslo S.

Slik blir tilbodet for vestlendingane faktisk dårlegare enn i dag dersom dei skal sørover gjennom Sverige.

No bør landsdelens folkevalde vere ombodsfolk for alle vestlendingar. Det bør bli lettare å velje grønt for dei som vil. Slik kan ein flytte meir transport over til miljøvenlege alternativ heilt utan tvang og avgifter.

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 06:06

