Flyskam har en løsning

Elektriske fly er et uvurderlig klimatiltak, og Bergen bør bli hovedsete for satsingen.

Mindre enn 1 time siden







MULIGHET: Bergen lufthavn Flesland er en naturlig kandidat som nasjonalt testsenter for elfly. Den muligheten må både politikere og næringsliv på Vestlandet gripe, skriver BT på lederplass. byoutline Bjørn Erik Larsen

Elektriske fly er i vinden, og målet er at Norge skal bli først og størst. Innenriksluftfarten skal være elektrifisert om 20 år, og allerede i 2025 kan de første utslippsfrie flyene være i drift, ifølge Avinor.

Dermed er også kampen om å bli landets elfly-hovedstad i gang. Flere har pekt på Bergen og Flesland. Den muligheten må både politikerne og det lokale næringslivet gripe.

Les også Flesland kan bli nasjonal pilot for testing av elfly

Avinor har ansvar for de statseide flyplassene, og jobber nå på oppdrag for regjeringen med å planlegge hvordan elektriske fly skal introduseres i Norge. Ifølge Olav Mosvold Larsen, som leder selskapets klimaprogram, er det imidlertid for tidlig å si hvor et eventuelt testsenter skal plasseres.

Bergen er et naturlig valg, og politikerne på Vestlandet må jobbe aktivt med innsalget.

Ifølge Avinor anser internasjonale produsenter Norge som særlig velegnet for å elektrifisere luftfarten. De peker blant annet på fornybar kraftproduksjon, politisk vilje til å gi langsiktige og forutsigbare rammevilkår, og ikke minst det tette nettverket av flyplasser.

Alle disse faktorene gjør seg særlig gjeldende på Vestlandet.

De første flyene vil ha begrenset rekkevidde. Da er det en fordel å kunne fly korte ruter med få passasjerer. Flesland ligger i så måte unikt plassert, med kort avstand til flere småflyplasser.

Byrådslederkandidat Harald Victor Hove (H) trekker også frem at Widerøe legger opp til å fornye flyparken sin om få år, og Liv Kari Eskeland (H) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, peker på at Vestlandet har både fjell og vær som åpner for å teste krevende forhold.

Kombinasjonen av disse faktorene gjør Flesland til en naturlig kandidat som nasjonalt testsenter for elfly.

Vel så viktig som politisk innsalg og posisjonering, er bedrifter som tør satse i markedet.

Ifølge Teknisk Ukeblad eksisterer teknologien som skal til stort sett bare på planstadiet og i visjonære powerpointer. Likevel har den bergenske oppstartsbedriften Elfly AS 18 fly i bestilling. Målet er å være først ute i landet med å tilby dem kommersielt, ifølge E24.

Det elektriske skiftet kan ikke skje uten den slags vilje til å ta risiko og satse stort på ny teknologi, og også dette er et varemerke på Vestlandet.

Publisert 21. mai 2019 05:55







Lederen

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».