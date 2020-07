Rettsstatens prinsipp er ikkje oppheva under koronakrisa

Det er svært alvorleg om innsette i fengsla har måtta sone for lenge på grunn av smittevern.

Endå ein gong ser vi at innsette i fengsla ikkje har blitt høyrt i ei alvorleg sak. Det er ikkje rettsstaten Noreg verdig, skriv BT på leiarplass.

Ei rekke innsette i norske fengsel har fått ulovleg lange straffar under koronaepidemien. Det kunne TV 2 avsløre denne veka.

Fleire fekk eit såkalla straffavbrot denne våren. Det vil seie at dei blei slopne ut for å motverke at koronasmitte skulle spreie seg i tronge fengsel. Men for mange av desse blei ikkje perioden ein pause i soninga. I praksis var dei i husarrest med svært strenge restriksjonar – utan at det blei rekna som ein del av soninga.

Det er førebels uklart kor mange innsette det er snakk om. Om det viser seg at nokon har fått for lang soning i fengsel, har vi med ein skandale å gjere. Saka må få høg prioritet framover.

Tidlegare har Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) meint at denne perioden ikkje skulle gje avkorting av straffa. No har direktoratet snudd:

«Den foreløpige kartleggingen viser at det i enkelte tilfeller ser ut til å være ilagt svært restriktive vilkår ut fra generelle smittevernhensyn, og ikke etter en konkret sikkerhetsmessig vurdering, slik straffegjennomføringsloven krever», seier fungerande direktør i Maja Karoline Breiby i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) til TV 2.

TV 2 har tidlegare fortalt historia til Bjørn, som sonar ein dom på sju månader for bedrageri. Fire av månadene har han vore heime: «Jeg fikk ikke lov å gå ut for å gjøre annet enn å handle mat og oppsøke lege. Jeg fikk for eksempel ikke gå på fjellet med min sønn eller treffe venner», seier han til kanalen.

Jusprofessorane Linda Gröning og Jørn Jacobsen ved Universitetet i Bergen peikar på fleire grunnar til at det kunne gå slik. Det er for utydelege reglar på området, kriminalomsorga sit på vide fullmakter, utilstrekkelege ressursar i sektoren og stort press for å hindre smitte.

Resultatet av dette kan vere i strid med Grunnlova, som seier at berre domstolane kan dømme folk til straff.

Éin ting er at det raskt må bli klart kva omfang saka har og om nokon har sete for lenge i fengsel. Men om det viser seg at uklare reglar kombinert med vide fullmakter gjer at dette kan skje på ny, må saka opp på politisk nivå.

Norske innsette er ei gruppe med ei svak stemme og få talspersonar i samfunnsdebatten. Derfor er det ekstra viktig at dei har ryddige reglar knytt til soninga si. Endå ein gong ser vi at denne gruppa ikkje har blitt høyrt i ei alvorleg sak.

Det er ikkje rettsstaten Noreg verdig.