Byrådet må lande en god avtale som sikrer bysykler i Bergen hele året.

Fredag blir bysyklene fjernet. Den midlertidige ordningen har vært en stor suksess. 400 sykler har vært utplassert i store deler av sentrum, samt ved Haukeland, Høgskolen og i Sandviken. Syklene er brukt over 145.000 ganger. De har bundet byen sammen og sørget for grønn mobilitet i sentrum.

Det er svært gledelig at kommunen har lovet bysykler på permanent basis. Neste utfordring er å få til en solid avtale på vegne av byen.

Bymiljøetaten har fått inn flere tilbud om å drive bysykkelordningen videre, og er i gang med forhandlinger. Ambisjonen er å ha permanente bysykler på plass våren 2018, og trappe opp til 1000 sykler i 2020.

Det er essensielt at anbudsprosessen er ryddig, og at det blir gjort en grundig jobb for å sikre en god og langsiktig ordning. Forhåpentligvis vil det ikke ta altfor lang tid å få på plass nye sykler. Det er ingen grunn til å sette ordningen på hold i høst- og vintersesongen. Bergensklimaet tillater med få unntak sykling hele året.

I 2010 ble sykkel et kommunalt satsingsområde, men resultatene lot dessverre vente på seg. Sykkelandelen ligger fortsatt stabilt på lave tre prosent, og som sykkelby er Bergen stadig på jumboplass. Nå vil byrådet styrke satsingen. Det er bra.

Bysyklene er bare et av flere elementer i kommunens nye offensiv for å gjøre Bergen til en bedre sykkelby. Ett problem har vært at midlene til sykkelveier har fått stå ubrukt. Nå skal en ny sykkel- og mobilitetsavdeling med seks ansatte få fortgang i planene. Gjennom den ferske byvekstavtalen er det satt av flere hundre millioner til sykkelruter de neste seks årene. Bystyret har dessuten vedtatt bilfrie soner rundt skolene, og å gjøre Møhlenpris til bilfri bydel.

Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti lover at gjennomføringen av sykkelprosjektene skal følges opp bedre, og tar til orde for et godt utbygget sykkelnett, høy kvalitet på vedlikehold og strakstiltak for å bedre fremkommeligheten.

Hvis byrådet lykkes med sine ambisjoner, vil det være et solid løft for bymiljøet.

Perioden med bilfrie gater under sykkel-VM synliggjorde fordelene med en bilfri by. Det vil være både tidkrevende og komplisert å begrense trafikken gjennom sentrum, men det betyr ikke at ambisjonsnivået skal senkes. Hvis Bergen skal være en folkevennlig by i fremtiden, er gode sykkelforhold en viktig suksessfaktor. Det har byrådet heldigvis skjønt. Bysyklene er et godt sted å begynne satsingen.