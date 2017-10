Sikkerheten for de ansatte på Strax-huset må bli bedre, men uten at kommunen svekker tilbudet til brukerne.

Det er illevarslende at Arbeidstilsynet har funnet alvorlige mangler ved sikkerhetstiltakene ved Strax-huset. BA omtaler en rapport fra Arbeidstilsynet, som beskriver hvordan brukere med våpen skal ha kommet inn. Gjentatte ganger skal aggressive brukere ha oppholdt seg i lokalene over tid.

Arbeidstilsynet tror også at Strax-huset har rapportert for få politianmeldelser, sett i forhold til alle de uønskede hendelsene. Skal huset fungere som hjelpetiltak, må de ansatte kunne jobbe uten fare for liv og helse.

Kommunen påpeker at Etat for psykisk helse og rustjenester har gjort mye for å bøte på problemene, men at det ikke har redusert tallet på avvikshendelser. Nye tiltak er heller ikke dokumentert. Det betyr at etaten bør skjerpe både rapporteringsrutiner og sikkerhetssystemer.

Å sikre et tilbud som Strax-huset, er ikke enkelt. Arbeidet ved dagavdelingen, som det er snakk om i dette tilfellet, vil trolig aldri være risikofritt.

Denne typen rusomsorg er basert på relasjonsbygging og tillit i nær kontakt med klientene. Sikkerhetstiltakene bør ikke være til hinder for at de ansatte kan gjøre jobben sin.

Politikerne bør være opptatt av å bedre arbeidsforholdene for alle som jobber i den nære rusomsorgen. En enkel måte å gjøre det på, er blant annet å endre den utdaterte sprøyteromsforskriften.

Regelverket sier at kun personer som setter heroin med sprøyte får tilgang til det såkalte sprøyterommet. Noe som er absurd, så lenge alle er enige om at dette er et uønsket og skadelig brukermønster, som helsevesenet selv forsøker å endre.

Likevel har helseminister Bent Høie nektet å endre forskriften. Det betyr at mange av dem som har størst behov for trygge omgivelser, blir henvist til byens åpne russcener. At rusfeltet fremdeles er plaget av slik strutsepolitikk, er uverdig.

Byrådet har kommet langt i implementeringen av en ny og moderne ruspolitikk. For Bergen er mange av tiltakene så nye og uvante at det må påregnes innkjøringsperioder. Desto viktigere er det at direkte helse- og livstruende situasjoner blir håndtert både akutt og langsiktig.

Strax-huset er bemannet med spesialarbeidere. Det er synd dersom forholdene blir utålelige, slik at verdifull kompetanse og erfaring forsvinner.

Strax-huset er en av de viktigste bestanddelene i en bred ruspolitisk innsats i Bergen.

Fordi både tilstedeværelse og klientell tidvis oppleves som en belastning både for nærområde og ansatte, må gode og smarte sikkerhetstiltak på plass. Det fortjener både brukerne, naboene og de som jobber der.