BKKs milliardsatsing på grønne løsninger er forbilledlig.

Klimatrusselen må føre til endringer i næringsgrunnlaget i Norge.

Omstillingen fra fossil til fornybar energi kan ikke skje gjennom radikale politiske grep alene. Det grønne skiftet er avhengig av at næringslivet driver frem konkurransedyktige og fremtidsrettede løsninger.

I så måte er BKKs milliardsatsing på elektrifisering et eksempel til etterfølgelse.

BKK, tidligere kjent som Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap, er det største kraftselskapet på Vestlandet. Kjernevirksomheten til BKK er vannkraft og strømnett, men nå har styret vedtatt å bruke flere milliarder kroner på å videreføre satsingen på elektrifisering.

Målet med den nye strategien er både å bli best i landet innenfor dette feltet, samt å medvirke til raskere omstilling, ifølge konsernsjef Jannicke Hilland.

BKKs tankegang bør inspirere flere lokale næringslivsaktører. Det er fullt mulig å kombinere lønnsom drift med klimavennlige satsinger.

Tidligere i høst la FNs klimapanel frem en dyster rapport om hvor formidable utfordringer verdenssamfunnet står overfor.

«Å unngå globalt klimakaos vil kreve en endring av samfunnet og verdensøkonomien i en skala aldri tidligere sett», skriver forskerne.

Det er naivt å tro at en slik snuoperasjon kan skje gjennom dramatiske kutt i energiforbruket. Fremtiden trenger energi, men den må være grønn.

I stedet for sparetiltak som drastisk reduserer den økonomiske veksten, er løsningen å investere i teknologiske nyvinninger som tar verden ut av den fossile fellen.

Elektrifisering av transportsektoren er en sentral del av denne planen. Både biler, ferger, tungtransport og fly må over på strøm snarest råd.

I den forbindelse har BKK initiert flere viktige lokale satsinger. I 2015 etablerte konsernet en av verdens den gang største hurtigladestasjoner for elbiler på Danmarks plass. I høst gikk konsernet sammen med Bergen Havn om et felles selskap som skal bygge Europas største landstrømanlegg for cruiseskip i 2020. Den friske milliarden skal blant annet finansiere oppbyggingen av et nytt kompetansemiljø internt.

For å nå klimamålene er det helt nødvendig at næringslivet går i bresjen. Bergensselskapet BKK skal ha honnør for å investere tungt i bærekraftig energiforsyning, og for å invitere andre lokale aktører til samarbeid.