Motstandarane av bybane langs Bryggen mobiliserer til ein tapt kamp.

Bybana skal gå langs Bryggen. Ein lang og opprivande debatt enda med denne konklusjonen i 2015. No ønskjer motstandarane endå ein runde om trasévalet.

Bergen treng Bybana mot Åsane, og stadige omkampar set utbygginga i fare.

Mobiliseringa kjem i form av ei bok som går gjennom argumenta mot å leggje Bybana langs Bryggen. Boka er redigert av tidlegare Ap-byråd Trond Tystad, og er eit samarbeid mellom Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen.

Målet er at Bryggen skal vere fri for både bilar, bussar og baner. Då blir den fort folketom òg.

Rune Sævig

Den største utfordringa med den vedtekne traséen, er biltrafikken i sentrum. Fram til Ringveg aust er på plass, kjem det til å vere svært mykje biltrafikk i Fløyfjellstunnelen. Dersom denne stenger, er vegen forbi Bryggen viktig. Området har òg noko lokaltrafikk som treng andre ruter.

Biltrafikken i sentrum må ned, men dei bilane og bussane som er der, må ha ein plass å køyre. Den såkalla bymiljøtunnelen er meint å løyse dette problemet, men det er lite som tyder på at det blir noko av han.

Det manglar gode svar på korleis trafikken vil fungere når Bybana er bygd ut.

I 2014 førte bybanedebatten til at det dåverande byrådet beståande av Høgre, Frp og KrF sprekte. KrF og Venstre gjekk over til Arbeidarpartiet etter lokalvalet, og sidan har det borgarlege byrådsalternativet vore ikkje-eksisterande.

Høgres nyslåtte byrådsleiarkandidat, Harald Victor Hove, seier nei til ein omkamp no. Det er nye tonar frå Høgre, som har lefla med både bybanemotstand og nye traséval i løpet av opposisjonstida.

Dersom Høgre skal styre byen igjen, må dei vise at dei kan ta ansvar. Det betyr at Høgre ikkje bør hoppe på omkampen til Tystad og med det risikere framtida til bybaneprosjektet.

Kompromisset om Bybana til Åsane må ligge fast.

I førre lokalvalkamp tok Bybana all merksemd. Det bør den ikkje gjere til neste år. Neste års valkamp handlar vonleg om visjonar for framtidas Bergen, i staden for endå ein omkamp om Bryggen.