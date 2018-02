Politiaksjonen mot asylsøkerne i Fitjar bryter med en etablert og fornuftig praksis.

Reaksjonene etter politiets aksjon mot en afghansk småbarnsfamilie i kirkeasyl i Fitjar er forståelig nok sterke. Bruken av makt mot personer i en sårbar situasjon kan virke overdreven, og hendelsen reiser spørsmål ved om dette innvarsler en mer kompromissløs holdning til kirkeasyl i Norge.

Kirkeasyl er ingen trussel mot norsk innvandringskontroll. Slike saker blir som regel løst gjennom godt samarbeid mellom menighet og øvrighet. Sånn bør det fortsatt være.

Det vesentlige punktet i Fitjar-saken handler om definisjonen av selve kirkerommet. Politiet hevder at de etter lang tids observasjon kunne konkludere med at bygget ikke kunne defineres som et «kirkerom».

Tjenestemennene kunne ha spart mye tid og ressurser ved å oppsøke offentlige registre. I kommuneplanen er bygget regulert til offentlig eller privat tjenesteytelse. I matrikkelen er både eiendommen og bygget registrert som «bedehus/menighetshus».

Politiets påstand om at familien oppholdt seg i et bolighus, bør være ettertrykkelig tilbakevist.

Kirkeasyl er ingen ideell tilstand, og kan i verste fall undergrave asylinstituttet. I Norge er asylsøkeres juridiske rettigheter teoretisk sett godt ivaretatt. Heller ikke kirken eller asylsøkernes organisasjoner anbefaler kirkeasyl.

Men en betenkning om kirkeasyl fra Mellomkirkelig råd i 2014 dokumenterer at systemet ikke er vanntett. En gjennomgang av advokatbistanden asylsøkerne har rett på i klageomgangen, viser at flere asylsøkere har vært utsatt for uriktige vedtak.

Kirkeasyl blir derfor sett på som et legitimt, siste forsøk på å omstøte uriktige utvisningsvedtak.

Kirkeasyl har dessuten dype historiske røtter, som vern for forfulgte.

Det er derfor både Kommunal- og Justisdepartementet har gitt instrukser om at mennesker i kirkeasyl som regel ikke skal pågripes.

Den politiske ledelsen i Justisdepartementet ble på forhånd varslet om politiaksjonen på Fitjar. Både KrF og Norges kristne råd ønsker derfor at justisminister Sylvi Listhaug (Frp) avklarer om regjeringen ønsker å signalisere en ny praksis i kirkeasylsaker. En slik avklaring burde være unødvendig.

Kirkeasyl er de siste tiårene håndtert med fornuft og pragmatisme, en praksis som må videreføres. Regjeringen skal opprettholde respekten for asylinstituttet. Det kan fint kombineres med det å beholde respekten for kirkerommet.