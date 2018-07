Plastiske operasjoner for barn må ikke markedsføres i sosiale medier.

Bergenske plastikkirurger har kommentert pur unge jenters utseende på det sosiale nettverket Instagram. Denne formen for markedsføring rettet mot barn, er utillatelig.

Foretaket Plastikkirurg1 og resten av den kosmetiske kirurgibransjen burde vite bedre, og har fortjent en korreks.

Plastikkirurger har et betydelig ansvar for ikke å fyre opp under unge jenters misnøye med eget utseende. Presset og den sosiale usikkerheten er mer enn stor, om ikke den kommersielle legeindustrien i tillegg skal bidra med markedsføring på sosiale medier av kosmetisk behandling for mindreårige og tenåringer.

Det må være velkjent for enhver lege at barn kan bli påvirket av sosiale medier på svært uheldig vis, uten at foreldre og andre pårørende er informert, eller skjønner hvilke påvirkningsmekanismer som blir anvendt.

Det kan være fristende å se forretningsmuligheter på dette markedet. Anstendige forretningsfolk må holde slike fristelser i tømme.

Forbrukertilsynet uttaler til BT at de vil se den aktuelle saken i en større sammenheng, med tanke på sosiale medier og skjult reklame, spesielt for kosmetisk behandling.

Plastikkirurg1 blir advart mot at det fortsatt er en mulighet for at Forbrukertilsynet vil gå inn i saken «når vi har fått mer oversikt over problemstillingen».

Dersom konklusjonen er at bedriften har operert i strid med markedsføringsloven, og ikke vil endre praksisen, kan det ende med økonomiske sanksjoner.

Offentlige styresmakter kan ikke basere seg på at anstendighet skal vinne frem, verken blant leger eller rosabloggere eller andre som ser fortjenestemuligheter på skjønnhetsmarkedet.

For å beskytte barn og unge, må det ikke bare finnes ris bak speilet, det må også være reell risiko for at riset blir benyttet til straff og advarsel.

Den aktuelle saken har fått mye oppmerksomhet, men det ville ikke skjedd uten at barn som ble offer for markedsføringen, selv slo alarm. Det er en altfor tilfeldig overvåkingsmetode.

Når Forbrukertilsynet varsler at saken skal sees i en større sammenheng, må det innebære et skjerpet tilsyn med all slags markedsføring overfor barn i sosiale medier.

Barn er gjerne lett påvirkelige. Det er gode grunner til at de trenger lovmessig beskyttelse mot utilbørlig markedsføring.

Sosiale medier er i økende utstrekning tatt i bruk til avanserte påvirkningsmetoder. Forbrukertilsynet må bli tilsvarende avansert.