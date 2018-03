Kulturtanken er et fordyrende byråkratisk ledd. Barn og unge må få mer kultur for de statlige kronene.

Kulturtanken er nok et eksempel på unødvendig og fordyrende byråkratisering av kulturlivet i Norge.

Kulturdepartementets etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen holder til i Oslo, og har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken. Det er denne som skal påse at de yngre generasjonene får påfyll av kunst og kultur i skoletiden.

Å formidle kultur i skolen er en viktig oppgave, men fylkeskommunene og kommunene bør kunne ta over store deler av Kulturtankens ansvar.

Flere fylkeskulturledere uttrykker sin frustrasjon overfor NRK. De lurer på hva Kulturtanken egentlig driver med.

Den kulturelle skolesekken er fra før en desentralisert ordning, som er godt forankret i fylkene og kommunene. De fyller selv programmet med lokale kunstnere og artister.

Desto underligere fremstår den topptunge organiseringen. Kulturtanken er et rent forvaltningsorgan, med 45 ansatte og et årlig budsjett på 70 millioner kroner. Av dette går 58 millioner kroner til lønn og drift av etaten i Oslo. Resten går til ulike prosjekter.

Kulturtankens leder, Lin Marie Holvik, innrømmer at etaten har vært for lite flink til å informere om hva den holder på med. Men informasjon er ikke hovedproblemet i denne saken.

Fylkeskulturdirektør Karen Espelund i Trøndelag undrer seg over både roller, antall ansatte og ressursbruk i etaten. Det har hun all grunn til.

Kulturtanken er ingen kulturprodusent. De ansatte driver med rapportering, utvikling, rådgivning og forskning. Etaten fordeler også tippemidlene som kommer Den kulturelle skolesekken til gode. I fjor lød summen på 270 millioner kroner.

Etatens hovedmål de neste årene er å styrke kvaliteten i Den kulturelle skolesekken i alle kunstretninger, bidra til økt samarbeid mellom skole og kultursektor, og effektivisere og fornye forvaltningen.

Kulturtanken kan begynne med å se nærmere på sin egen rolle, og om det er mulig å få mer kultur av kronene. Det bør også kulturminister Trine Skei Grande (V) være opptatt av.

Innholdsproduksjonen skjer allerede ute i regionene, og bør kunne forsterkes. Forsknings- og rådgivningsbiten kan flyttes til høyskoler og universiteter der det finnes kompetanse på slikt.

De nye fylkeskommunene kan overta ansvaret for å fordele tippemidlene til Den kulturelle skolesekken, slik ekspertutvalget for regionreformen har foreslått.

Desentralisering av Kulturtankens oppgaver og ressurser kan gjøre Den kulturelle skolesekken enda mer innholdsrik og relevant. Ungene våre fortjener det.