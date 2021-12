Pengerotet er ødeleggende for tilliten

– Stortingsdirektør Marianne Andreassen (bildet) innrømmer at de ikke har sjekket reiseregninger mot hvem som har disponert pendlerbolig. En slik operasjon burde være enkel, og den kunne ha avslørt eventuelt misbruk tidligere, mener BT.

Pendlersakene blir stadig pinligere for Stortingets administrasjon. Det haster med en opprydning.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Det kan virke som om en del stortingsrepresentanter har store problemer med å forstå meningsinnholdet i begrepet «pendler».

Etter høstens avsløringer er denne konklusjonen opplagt.

Nå har Aftenposten avdekket at tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) leverte flere reiseregninger for hjemturer fra Trondheim til huset hun eier i Ski, et eierskap hun til overmål hadde unnlatt å opplyse Stortinget om.

Dette skal ha skjedd mens hun disponerte en pendlerleilighet i Oslo, til en årlig verdi av cirka 380.000 kroner. Denne sa hun først fra seg i 2017.

Hansen overnattet også ved et tilfelle på hotell i Trondheim på statens regning, i kort avstand til hennes offisielt registrerte bosted, en hybel i partikollega Trond Giskes bopel.

Les også Tidligere stortingspresident unnlot å opplyse om boligen i Ski

Utviklingen i saken er naturlig nok ydmykende for Hansen, men den viser samtidig at hun ikke lenger kan skylde på et komplisert regelverk for «feilen».

Flere liknende avsløringer, med skandalen rundt tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads fiktive «gutterom» som skrekkeksempel, viser at Stortinget har et kulturproblem.

At rikets fremste folkevalgte fremviser så lettsindig omgang med statens penger, er nedslående. I tillegg er det en oppskrift på politikerforakt.

Stortingets administrasjon har virket overraskende usikker overfor avsløringene. Hansens tilfelle viser også at oversikten over representantenes refusjonskrav har vært for dårlig.

Hadde administrasjonen for eksempel gått grundigere gjennom Hansens reiseregninger, ville den tidlig ha oppdaget at hun egentlig eier en bolig på Ski.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen innrømmer at de ikke har sjekket reiseregninger mot hvem som har disponert pendlerbolig.

En slik operasjon burde være enkel, og den kunne ha avslørt eventuelt misbruk tidligere.

Les også Pendlermøter på rekke og rad for Gharahkhani

Intensjonen bak regelverket for stortingsrepresentanter er ikke komplisert: Pendlerleiligheter er for pendlere. Politikere skal bo mer enn 40 kilometer fra Stortinget for å få tildelt en slik kåk.

Likevel er det stadig større behov for den lovede gjennomgangen av regelverk og praksis, pluss politiets etterforskning av forholdene.

Men en konklusjon er for lengst klar: Kontrollen med pendlerordningen har vært altfor slapp.