Glasgow-avtalen er et skritt i riktig retning

Klimaforhandlingene er i det minste på et bedre spor nå.

Det er all grunn til å være mellomfornøyd med resultatet av FNs 26. klimatoppmøte.

Men trass i nedturene mot slutten av forhandlingene, er det viktig at verdens største forurensere nå snakker fornuftig sammen, og er enige om definisjonene – og ikke minst om 1,5-gradersmålet.

Begreper betyr mye, spesielt under internasjonale forhandlinger. I Glasgow ble de 195 deltakerlandene samstemte om at all klimapolitikk og alle tiltak skal baseres på «best tilgjengelig vitenskap».

De siste tiårene har mange land valgt å ignorere forskningen under FNs toppmøter. Utrolig nok er ikke begrepene «fossilt brensel» og «kull» nevnt i sluttdokumentene fra de 25 foregående toppmøtene.

At vitenskapsfornektelse og konspirasjonsteorier ikke lenger skal få avspore forhandlingene, er alene et viktig fremskritt.

Mange ble skuffet da Kina og India i løpet av det siste døgnet fikk endret ordlyden om at kull skal «fases ut», til at det skal «fases ned».

Situasjonen viser at klimaforhandlingene fremdeles bakser med en stor utfordring: Hvordan verdens mest folkerike og sterkest voksende økonomier skal bidra til å hindre at den globale middeltemperaturen overstiger katastrofale nivåer.

Men det er en gledelig nyhet at USA og Kina på egen kjøl har blitt enige om å lage strategier for å nå nullutslipp av klimagasser.

Deltakerlandene har lovet å oppdatere sine planer for å kutte 45 prosent av utslippene innen 2030 allerede neste år.

At smutthullene i Parisavtalens kapittel om global kvotehandel er tettet igjen, er også et skritt i riktig retning.

Et pluss i boken gis også for intensjonen om å fase ut den enorme, statlige subsidieringen av kull olje og gass.

Under toppmøtet i København i 2009 forpliktet de rikeste statene seg til å overføre 100 milliarder dollar i året til klimatiltak i utviklingslandene. Det er ille at dette løftet ennå ikke er innfridd, tolv år etter.

I Glasgow har de rike landene styrket sine forpliktelser, ved å «vurdere å doble» klimastøtten innen 2025. Skal de ha troverdighet i fremtidige klimaforhandlinger, bør løftet overholdes.

Organisasjonen Global Climate Tracker har regnet ut at effekten av Glasgow-avtalen ikke er nok til å holde den globale oppvarmingen under to grader ved neste århundreskifte.

Å begrense global oppvarming til 1,5 grader, er fremdeles et hårete mål. Desto viktigere er det at FNs medlemsland begynner å bli enige om hvordan målet skal nås.