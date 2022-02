Normalen er at staten ikkje betaler ut krisepakker

Det blir krevjande å gå tilbake til normalen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på besøk hjå Sogn trafostasjon i Oslo.

Handteringa av pandemien gjekk over i ein ny fase laurdag, då statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) annonserte at dei fleste tiltaka vart oppheva.

No skal folk ta normaliteten tilbake. Det må politikarane òg gjere.

Mange av krisepakkene gjennom koronapandemien har vore nødvendige. Dei har bidrege til at Noreg kunne stenge ned store deler av samfunnet, og samtidig skjerme folk frå dei verste økonomiske konsekvensane.

Det store oljefondet kan ha spart Noreg for sterke motreaksjonar på koronahandteringa.

Denne vinteren har straumprisane overtatt som den store økonomiske uroa til folk. Prisane har skote i vêret, og staten tener store summar på det i form av ekstra avgifter. Mange har hatt behov for straumstøtte.

Det er interessant å sjå korleis regjeringa har blitt driven frå skanse til skanse, til å stadig utvide straumstøtta. På eit eller anna tidspunkt må ein gå tilbake til å akseptere risiko, og at dei fleste bør klare seg utan prislette frå staten.

Men nei: No er det til og med fremja krav om straumstøtte til hytteeigarar, på lik line med bustadeigarar. Dei fleste som eig ei hytte, eig nok òg ein bustad. Dei får straumstøtte, men vil ha meir fordi dei eig meir.

Pandemihandteringa handla mykje om å flate ut smittekurva. Om smitten vart spreidd utover tidslina, ville det påføre samfunnet færre alvorlege konsekvensar. Slik kan ein tenkje om alvorlege kriser. Men det er ikkje slik at staten skal stille opp kvar gong folk eller bedrifter møter høgare kostnader.

Når folk vil kjøpe ein bustad, stiller staten krav om at lånetakaren må tole ein renteoppgang på fem prosentpoeng. Det er ikkje fordi staten trur at renta vil hoppe så høgt, men fordi folk ikkje bør låne til langt over pipa. Det er ikkje gitt at bustadprisane veks i all æve.

Bedrifter bør leggje opp til overskot for å vere berekraftige på sikt. Det kan kome dårlegare tider.

Noreg er ikkje der at staten tar risikoen vekk frå folk. Men det er fare for at støtteordningane avlar forventningar om nye støtteordningar. Det ser ut til at regjeringa ikkje oppfyller forventningane, for på målingane forlèt veljarane regjeringspartia i hopetal.

Det gjer det endå vanskelegare for regjeringa å setje ned foten. Men det må altså til for å verkeleg gå tilbake til normalen.