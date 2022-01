Terroristen tester vår toleranse

Saken i Skien viser at rettssystemet virker som det skal.

– Det kan virke provoserende at mannen som står bak det største massedrapet i nyere norsk historie får tilgang til rettssalen nok en gang. Men som samfunn er det desto viktigere å vise at rettsstaten og demokratiet 42-åringen ønsket å ødelegge, fungerer som det skal, mener BT.

Prinsippet om «likhet for loven» gjelder også for gjerningspersonene bak de mest ødeleggende og motbydelige handlinger.

Mannen, som tidligere kalte seg Anders Behring Breivik, kan etter norsk lov få sin begjæring om løslatelse prøvd for retten.

I 2012 ble han dømt til 21 års forvaring, og i slike dommer gir loven den dømte anledning å be om en slik vurdering etter ti år. Dersom anmodningen blir avvist, har vedkommende mulighet til å prøve saken om igjen etter en tid.

Det betyr at Fjotolf Hansen, som han kaller seg i dag, kan bli en gjenganger i rettssystemet og norsk offentlighet i årene som kommer.

Hver gang han opptrer i retten, er det åpenbart en belastning for alle som ble berørt av de groteske handlingene hans.

Desto viktigere er det at hver nye runde også anses som en påminnelse om at vårt rettssystem er konsistent og solid.

Ingenting tyder på at terroristen vil bli løslatt med det første. Han har aldri gitt uttrykk for anger, medfølelse eller vilje og evne til å endre fremferd og holdninger.

Dette bekreftes av psykiater Randi Rosenqvist, som evaluerer morderens psykiske tilstand og sjelsevner.

Tvert imot viser hans atferd på rettssakens første dag at han står for samme destruktive samfunnssyn som for ti år siden. Det er opplagt fare for at han bruker rettssalen som talerstol for sine høyreekstreme holdninger.

At Dagbladet har valgt å strømme levende bilder fra saken med en viss forsinkelse, har vakt reaksjoner, forståelig nok. Avisen risikerer i verste fall å oppfylle terroristens ønske om å nå ut med deler av budskapet sitt.

Det er naturlig at mediene dekker saken. Men det krever spesiell årvåkenhet å redigere terroristens tale og oppførsel mer eller mindre på direkten.

Saken mot terroristen i 2012 var verdig og ryddig. Den ble ansett som en viktig milepæl for den norske rettsstaten, fordi den maktet å sette massemord og ødeleggelse inn i kontrollerte rammer.

Også denne ukens rettssak må bli et eksempel på at loven og demokratiet i Norge er klippefast.