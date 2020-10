Det er riktig å heve terskelen for bygging i strandsonen i Bergen

Å anerkjenne sårbare naturområder er nødvendig – også i et lokalt selvstyre.

Det er vikarierende byråd for byutvikling, MDGs Eline Aresdatter Haakestad (til v.), som skal føre saken.

Byrådet ønsker å definere strandlinjen i Bergen kommune som et sårbart område. Dette vil gjøre det vanskeligere å få tillatelse til å bygge i den.

Motstanderne av forslaget mener det vil true kommunens selvstyre. Dilemmaet er reelt, men selvstyre handler ikke bare om muligheten til å bygge i egen strandsone.

Kommunene må også bevise at de har magemål og evner å legge bånd på utbyggingen når naturen trenger det.

Det er lett å tenke at en kommune er på innbyggernes side når den legger til rette for utbygging også i strandsonen. I Bergens tilfelle er det viktig å huske at de fleste innbyggerne ikke bor i dette hundremetersbeltet.

Da er det den frie tilgangen som kommer flest til gode.

I utgangspunktet forbyr Strandsoneloven fra 1965 at det bygges innen et areal på 100 meter fra strandlinjen.

Det kan likevel gis dispensasjon, og i mange områder har mye av den frie strandsonen forsvunnet.

Hvor stor del av den som er bygget ut, varierer sterkt.

Nettopp fordi det er så stor variasjon landet over, er det viktig at kommunene selv får forvalte den.

I mange kommuner finner vi områder hvor presset på strandsonen er svært lavt. Her må kommunen få lov til å tillate innbyggerne sine å bygge.

I mange områder er også regelen på 100 meter i luftlinje helt meningsløs å følge. Geografiske forhold, som for eksempel bratte skrenter, kan gjøre selve strandsonen uegnet for ferdsel i utgangspunktet.

Kysten er nå delt inn i tre soner, fordelt etter hvor sterkt presset på strandsonen er. Sone 3 er minst presset. Gamle Hordaland er definert som sone 2.

Nå viser imidlertid tall fra SSB at mindre enn 30 prosent av strandsonen i Bergen kommune er tilgjengelig areal. Det er på nivå med Oslo – som tilhører sone 1.

Byrådet mener derfor at Bergen også bør plasseres her.

I denne sonen skal det mye til for å få dispensasjon til å bygge. Endringen medfører derfor en innstramming av regelverket.

Forslaget har bred støtte i bystyret, og vil sannsynligvis godkjennes når det behandles 20. oktober.

Dette er en fornuftig måte å forvalte den lokale strandsonen på.

Selv om variasjonene i utbyggingstetthet også finnes innenfor kommunen, er det alarmerende at under en tredjedel nå er tilgjengelig for allmennheten.

Endringen betyr ikke nødvendigvis byggestans – men definitivt byggebrems. Det er god, selvstyrt naturforvaltning.