Rusavhengige må ha et sted å bo, samtidig som naboer føler seg trygge

Kommunen må investere i begge deler.

I Nyhavnsveien ønsker kommunen å opprette et botilbud for rusavhengige. Foto: Paul S. Amundsen

I Bergen foregår det en notorisk strid om hvor botilbud for rusavhengige skal plasseres.

Det er et alvorlig problem for alle parter, og et resultat av årevis med feilslått og konservativ ruspolitikk.

I fjor sommer ble det kjent at kommunen ønsker å etablere et midlertidig botilbud i Nyhavnsveien i Ytre Sandviken. Hit skal de som nå bor på hospits i Møllendalsveien og Nye Sandviksvei flytte.

Forslaget har møtt sterke protester fra naboene i Nyhavn. De har mobilisert lokalt og opp mot opposisjonen i bystyret, og onsdag kveld bestemte SV, Høyre, FNB og uavhengige seg for å sende forslaget tilbake til byrådet.

Mottakerne av slike tilbud er mennesker som er alvorlig syke, med behov for hjelp. Disse har krav på et trygt og tilrettelagt sted å bo over tid.

Det er et poeng at disse botilbudene skal etableres i vanlige boligstrøk. Rusavhengige trenger også butikker, kollektivtilbud og muligheten til å treffe andre. De skal ikke isoleres eller skjermes fra vanlige liv.

Dette gjør at det alltid vil finnes berørte naboer. Disse er bekymret for nabolagets trygghet og ro, for barnehager, parker og boligpriser.

Protestene kommer, uansett hvor i byen institusjonene etableres. Bare de siste årene har den samme konflikten oppstått på Nordnes, i Arna, Sædalen og Råstølen.

Kommunen må ta alvorlig at engasjerte innbyggere og foreldre er skeptiske til hvordan botilbudene kan endre nærområdet deres. Det handler ikke nødvendigvis om vrangvilje.

Mange har hatt negative erfaringer med rusavhengige. Dette er arven fra en kunnskapsløs ruspolitikk.

Når vi nå anerkjenner at rusavhengighet er en uforskyldt sykdom, må vi også tilpasse botilbudet etter brukernes behov. Det bør være en selvfølge å etablere egnede brukerrom ved enhver institusjon, hvor beboerne kan få kjøpe og bruke rusen sin uten å måtte være til sjenanse for andre.

Uten dette tvinger man i praksis brukerne ut på lekeplasser og i grøntområder. Slik vokser, naturligvis, naboenes motstand og fordommer.

Døgnbemannede boliger med kvalifisert personell som kan bygge relasjoner til beborne, og tilstrekkelig vakthold for nærområdene, vil trygge omgivelsene og dempe konfliktnivået rundt disse institusjonene.

Det er mye å lære av dem som har lykkes i å bli en integrert del av omgivelsene.

Naboer til botilbudene vil da oppleve at problemet var langt mindre enn de fryktet, når det vel er etablert.

Det holder ikke å bare investere i institusjonene. Et tilfreds og trygt nabolag er også en uvurderlig ressurs for botilbudet og dets brukere.

