Hviterussland må fordømmes for maktovergrep

Søndag ble regimekritikeren Roman Protasevitsj pågrepet i Minsk. Bildet er fra en demonstrasjon i 2017. «Hendelsen er både uakseptabel og alvorlig», skriver BT på lederplass.

En stat som kidnapper en regimekritisk journalist med militære midler må møtes med sterke reaksjoner.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Hviterusslands president skal ha tvunget ned et Ryanair-fly for å pågripe den opposisjonelle regimekritikeren og journalisten Roman Protasevitsj.

Hendelsen er sjokkerende og svært alvorlig, og må møtes med tydelig fordømmelse fra det internasjonale samfunnet.

Les også – Hviterusslands president tvang ned Ryanair-fly for å pågripe regimekritiker

Søndag var Protasevitsj på vei fra Aten til Litauens hovedstad Vilnius, hvor han lever i eksil. Da flyet entret hviterussisk luftrom, ble det plutselig omdirigert og snudde.

Det statlige hviterussiske nyhetsbyrået Belta melder at president Aleksandr Lukasjenko personlig beordret et jagerfly på vingene for å eskortere flyet til Minsk. Angivelig var det på grunn av mistanke om bombetrusler.

I Minsk ble Roman Protasevitsj ført bort og arrestert. Flyet ble gjennomsøkt, uten at det ble funnet spor av eksplosiver. Alt dette ifølge NTB og Aftenposten.

Roman Protasevitsj er tidligere redaktør i den opposisjonelle kanalen Nexta, og har vært sentral i opposisjonen mot regimet i Hviterussland.

I november i fjor skal han ha blitt oppført på den hviterussiske terrorlisten, og har ironisk beskrevet seg som «verdens første terroristjournalist», ifølge Aftenposten.

Søndag ble det tydelig at regimet mente alvor.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja mener det er opplagt at flyet ble kapret for å kunne anholde Roman Protasevitsj. Vitner som forteller at det hemmelige politiet KGB gikk om bord i flyet, bekrefter inntrykket.

De internasjonale reaksjonene på hendelsen er sterke, med god grunn.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki kaller det «statlig terrorisme». Natos generalsekretær Jens Stoltenberg krever en internasjonal granskning av hendelsen. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) krever umiddelbar løslatelse. EU-lederne skal drøfte mulige sanksjoner når de samles til neste toppmøte.

Både sanksjoner, gransking og fordømmelse er på sin plass. Hendelsen er både uakseptabel og alvorlig.

Det internasjonale samfunnet kan ikke forholde seg passive i møte med en stat som kidnapper en sivil flypassasjer med militære midler for å slå tilbake mot kritisk journalistikk.