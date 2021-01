Noreg gjer rett i å prioritere barn og unge

Men regjeringa bør stole meir på lokalt sjølvstyre framover.

Statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) gjorde greie for koronatiltaka i Stortinget måndag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Måndag la statsminister Erna Solberg (H) fram ei revidert liste over nasjonale smitteverntiltak. Her var det positive nyhende for fleire grupper, men først og fremst for barn og unge:

Ungdomsskular og vidaregåande skular blir nedjustert frå raudt til gult nivå. Det vil mellom anna seie at fleire kan ha undervisninga fysisk på skulen igjen.

Alle under 20 år kan delta i fritidsaktivitetar som normalt, men stemne, cup og kamp er framleis ikkje tillate.

Det blir lov med inntil fem gjestar heime , og barn i barnehage og barneskule kan ha besøk frå eigen kohort.

Regjeringa gjer klokt i å prioritere denne gruppa når det no er mogeleg med lette i tiltaka. At regjeringa no opnar for fem gjestar heime, vil også hjelpe for åleinebuande og mange andre.

Tiltaka blir også litt lettare for studentane. I område med lite smitte bør studentane no få fysisk undervisning ein gong i veka dersom forholda elles ligg til rette for det.

På desse områda blir noko meir av styringa opp til kommunane. Det er klokt. Kommunar over heile landet har vist seg i stand til å handtere lokale utbrot. Det gjev tillit når tiltaksnivået bygger på den faktiske smittefaren i eit område.

På andre område har regjeringa ein veg å gå.

Fyrst no får Helsedirektoratet i oppdrag å «vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser».

Her er regjeringa for seint ute. Det er fleire månader sidan det merkelege fenomenet «fastmonterte stolar» blei eit tema. Det er ikkje måten stolane er skrudd fast på som avgjer smittefaren i amfiet på Det Vestnorske Teateret og Den Nationale Scene.

Regjeringa held fast på det nasjonale skjenkeforbodet. Helsedirektoratet stør dette forbodet, medan Folkehelseinstituttet meinte det kunne fjernast.

Her bør styresmaktene vurdere ein middelveg, der område med lite smittepress kan få lette i restriksjonane. Når regjeringa neste veke skal revurdere det nasjonale forbodet, gjer dei klokt i å sjå til det kommunale nivået.

Uansett hastar det å få plass tiltak for ei næring som i praksis er ilagt driftsforbod av staten.

I sum får Noreg no nasjonale smitteverntiltak som er noko mildare enn landet har hatt sidan nyttår, men som ber preg av at alt blir best når det er likt for heile landet.

Framover bør regjeringa stole meir på det lokale sjølvstyret.