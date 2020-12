Smitteverndugnaden virker

Vestlendingene fortjener skryt. Koronabølge nummer to ser ut til å være stagget.

I skyggen av diskusjoner om juss, mandat, begrunnelser og styring av tiltakene, har innbyggerne i Bergen og Vestland fylke tatt smittevernet på største alvor.

Helgens tall var oppløftende. På under en måned har antall smittede i Bergen gått fra over 80 på ett døgn til 8, i fylket fra over 100 til 11.

Politikernes strenge tiltak har åpenbart hatt en god effekt. Men alle har grunn til å gi seg selv en klapp på skulderen. Dugnadsånden ser ut til å ha fått seg et oppsving.

Høsten har vært preget av koronafaglig uro. Smittevernoverlege Karina Koller Lølands avgang avslørte at det har vært sterk uenighet om Bergen kommunes tiltak.

Innføringen av fempersonersgrensen i folks hjem, var kontroversiell og inngripende.

At alle de ansatte hos kommunelegen har sagt opp sine stillinger, er heller ikke egnet til å skape tillit til dem som skal beskytte oss mot helsefare.

Byrådet har også bidratt betydelig til å forvirre et allerede utsatt kulturliv.

Det er fremdeles gode grunner til å være kritisk mot tiltak som virker altfor inngripende. Også faglig uenighet bør frem i lyset. Slike diskusjoner bør ikke vente til pandemien er historie.

Nedgangen i smittetallene tyder likevel på at befolkningen har tillit til smittevernet, og tar politikernes råd og forskrifter alvorlig. Det bør spesielt Bergens byråd prise seg lykkelig over.

I tiden fremover bør byrådet være enda flinkere til å åpne opp diskusjoner om smitteverntiltak, og forankre dem bredere i bystyret.

Direktiver om hvordan vi skal håndtere smitten, bør ikke komme fra forseglede rom. Skal politikerne fortsatt regne med befolkningens tillit, er åpenhet viktig.

Under pandemien følger det en dirrende pekefinger med hver eneste gladmelding. Både politikere og helsemyndigheter oppfordrer oss fremdeles til hjemmekontor, enmetersavstand og edruelighet.

Lite skal til før vi får en supersprederhendelse i fleisen igjen. Det bør vi for all del unngå.

Helseminister Bent Høie (H) antyder at vaksinering av de mest utsatte risikogruppene kan begynne allerede rett etter nyttår.

Går alt etter planen og folket viser like god disiplin som de siste ukene, kan vi begynne å leve som normalt igjen i løpet av sommeren eller høsten 2021.

Det er vel den beste motivasjonen for å holde julefeiringen nøktern og smittevernforsvarlig.