Regjeringa prioriterer ikkje arbeidet mot ras, skred og flaum. Vestlandet er taparen.

Ingen plassar i Noreg er konsekvensane av vêret hardare enn på Vestlandet. Ingen fylke har større tap på grunn av naturskade enn Hordaland, og utsiktene er ikkje ljose: Vi kan vente oss meir dårleg vêr.

«Statistikken er helt klar: Vestlandet er landsdelen som er mest utsatt for ekstremvær», sa Asgeir Sorteberg, klimaforskar og professor ved UiB og Bjerknessenteret til BT i august.

Derfor var det svært gledeleg at regjeringa i samband med statsbudsjettet sende ut pressemeldinga «Økt satsing på forebygging av flom- og skredskader».

Fyrste setning i pressemeldinga gjer klart kva satsinga handlar om: «Regjeringen foreslår å bevilge totalt 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader over Olje- og energidepartementets budsjett.»

Det er berre eitt problem her: I årets budsjett er dei same postane summert til 350 millionar kroner.

Det einaste nye tiltaket er 45 millionar til tiltak i Longyearbyen. Dei fortener kvar krone dei kan få, men det løyser ikkje problema i Fastlands-Noreg.

I budsjettforhandlingane i fjor fekk Venstre og KrF på plass hundre millionar ekstra til dette arbeidet. Ære vere dei for det. At regjeringa vidarefører dette nivået er langt frå noka «økt satsing», og konsekvensane kan bli fatale. Erfaringa er diverre at manglande førebygging igjen og igjen gjev tap av store verdiar. I dei verste tilfella går også menneskeliv tapt.

Ja, det er dyrt å sikre landet mot naturskade, og realistisk sett kjem vi aldri heilt i mål. Men regjeringas eigen fagetat, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), har bede om ein opptrappingsplan på 200 millionar årleg. Dette er eit rimeleg og konkret krav som det burde ha vore mogeleg å samle seg om. Alternativet kan fort bli endå dyrare.

Vestlandet treng sikring mot skred i Aurland og Ullensvang, tiltak mot flaum i Odda og på Vossevangen og mykje, mykje meir. Mange av desse arbeida er så store at ein enkeltkommune – stor eller liten – ikkje kan greie det på eiga hand.

Å sikre folks tryggleik må vere ei svært høgt prioritert oppgåve for alle norske regjeringar. Vestlandet kan ikkje ha ekstremsportveke året rundt.