Bra for pingviner, bra for bergensere

Det er gode nyheter at Akvariet får drømmen om flytting til Dokken oppfylt.

FLYTTING PÅ GANG: Politikerne konkurrerer nå om hvem som legger best til rette for at Akvariet kan flytte til Dokken. Det betyr at disse pingvinene trolig får et nytt og bedre hjem om noen år. Paul S. Amundsen

En del saker har det med å løse seg i valgkampen. Forrige uke var både byrådet i Bergen og Høyre ute med løfter om at Akvariet skal kunne flytte til Dokken.

Dermed får akvariedirektør Aslak Sverdrup det som han vil. «Dokken har første-, andre- og tredjeplass på vår prioriteringsliste», sa han da han la frem alternativene for flytting i vår.

Dette er gode nyheter, både for beboerne på Akvariet og byens befolkning.

Akvariet er en viktig institusjon i byen, men glansen har falmet en hel del med årene. Selv om det er unikt på sitt vis slik det er i dag, er det godt at ledelsen har høye ambisjoner.

Bergen trenger flere store og håpefulle visjoner. Det betyr noe at institusjoner som nettopp Akvariet tenker langt frem og har et ønske om å gjøre Bergen til en enda mer attraktiv by.

På Dokken kan pingvinene få bedre forhold enn de har på Nordnes, men flyttingen handler om mye mer. Akvariet kan ta en mye større rolle i formidlingen av livet i havet.

Sammen med forskere og næringslivet i regionen, bør det være mulig å gi de besøkende helt unike opplevelser, på høyde med det beste i verden. Men det er vanskelig i et bygg som er i ferd med å gå ut på dato.

Det er åpenbart rett å la Akvariet få bli naboer til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, og planene om at det skal bygges mange familieboliger i området gjør beliggenheten enda bedre.

Høyres Harald Victor Hove foreslår at pengene fra salget av tomter på Dokken skal gå til å finansiere det nye bygget. Det kan være en fornuftig vei å gå, og politikerne i byen bør bidra slik at en flytting blir mulig.

Men her bør også næringslivet på Vestlandet kunne bidra. Fremtidens næringer i regionen er i stor grad knyttet til det som skjer i havet. Å bidra til at små bergensere får størst mulig kunnskap om og interesse for nettopp det, bør være en god, langsiktig investering.

I dag er det vanskelig å måle seg med Akvariet på sjarm, intimitet og trivsel. De kvalitetene må være med videre til Dokken. Men det er på tide å gi besøkende, både bergensere og turister, opplevelser på et annet nivå enn i dag. I beste fall knytter det nye Akvariet folk enda nærmere havet.

Publisert 5. august 2019 05:04