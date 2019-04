Kulturarv i flammer

Brannen i Notre-Dame i Paris bør være en vekker for alle nasjoner som forvalter umistelige byggverk.

UVURDERLIG: Brannen i Notre-Dame demonstrerer hvor viktig det er å sikre våre egne kulturskatter for ettertiden, skriver BT på lederplass. Foto: BENOIT TESSIER / X02011

Mandag kveld brant den ikoniske katedralen Notre-Dame de Paris. Både spiret og store deler av taket kollapset, og uerstattelige kunstskatter og relikvier kan ha blitt ødelagt av flammene. Det er et tap for hele Europa.

Notre-Dame er formelt sett hovedsetet for det romersk-katolske erkebispedømmet Paris. Gudshuset rommer uvurderlige religiøse artefakter, som tornekronen Jesus skal ha båret under korsfestelsen, de unike vindusrosettene og Maria-skulpturen som har gitt navn til bygget.

Verdien av katedralen strekker seg imidlertid langt utover den religiøse.

Notre-Dame er et landemerke og en identitetsmarkør. I over 850 år har den gotiske katedralen stått som et monument over europeisk kulturarv, historie og håndverkstradisjoner.

Kong Henrik VI ble kronet der. Jeanne d'Arcs mor dro dit for å kjempe for datterens ettermæle. Keiser Napoleon Bonaparte utropte seg til keiser der, etter å ha reddet kirken fra totalødeleggelse etter plyndringen under Den franske revolusjonen.

Gjenstandene som har gått tapt er unike og umistelige kunstverk og kulturminner. Notre-Dame er en av verdens mest besøkte turistattraksjoner. Med god grunn rystet bildene av det brennende kirkebygget både kristne og hedninger i hele verden.

Foto: CHARLES PLATIAU / X00217

Brannen er antakelig relatert til det pågående oppussingsarbeidet, men årsaken er fortsatt uklar. Omfanget av skadene er heller ikke avdekket. Uansett er brannen en katastrofe for vår felleseuropeiske kulturarv.

Selv om pengedonasjonene renner inn og Frankrikes president Emmanuel Macron har lovet full gjenreisning, vil det ta flere tiår å reparere katedralen, ifølge Peter Füssenich, som er sjefarkitekt for Kölnerdomen i Tyskland.

Axel Christophersen, professor ved NTNU og ekspert på middelalderarkeologi og kulturminnevern, reagerer på at katedralen ikke har vært bedre sikret mot brann.

Selv om Notre-Dame må og vil reises igjen, bør brannen være en viktig vekker for alle nasjoner som forvalter umistelige byggverk og kunstskatter. Det er et ansvar ingen kan ta lett på.

Nesten samtidig som brannen herjet i hjertet av Paris, ble det kjent at den norske Riksantikvaren fornyer kontrakten med selskapet Cowi om brannsikring av de norske stavkirkene.

En gang i tiden var det over tusen stavkirker her i landet. Nå er det kun 28 igjen. Brann har mye av skylden for at ikke flere av dem er bevart for ettertiden.

Brannen i Paris demonstrerer hvor viktig det er å sikre våre egne kulturskatter for ettertiden.

