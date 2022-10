En rettsskandale

Staten har begått den verste mulige urett mot Viggo Kristiansen. Nå må alle steiner snus for å svare på hvordan det kunne skje.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud kunngjorde fredag at han begjærer Viggo Kristiansen frikjent for drapene i Baneheia i 2000.

Viggo Kristiansen kan ikke knyttes til drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Kristiansand i 2000. Likevel har han sonet mer enn 20 år i fengsel for ugjerningen.

Det er, som riksadvokat Jørn Sigurd Maurud beskrev det fredag, «en uopprettelig feil, en ufattelig tragedie». Et justismord som knapt har sidestykke i norsk moderne historie.

Skandalen svekker tilliten til den norske rettsstaten på svært alvorlig vis. Nå må denne tilliten gjenopprettes.

Kristiansen ble i praksis dømt utelukkende basert på Jan Helge Andersens forklaring. DNA-spor gir ingen indikasjon på at det var to gjerningsmenn. Teledata underbygger Kristiansens forklaring om at han befant seg hjemme da ugjerningen skjedde. Likevel var politiet fast bestemt på at Kristiansen var involvert, og satte store krefter inn på å få ham dømt.

Dette skulle vært avdekket allerede da saken kom opp for retten første gang i 2001. Det er viktig å få klarhet i hvorfor dette likevel ikke skjedde, og hvem som har ansvaret for det. Dette bør stå sentralt i undersøkelsene til det uavhengige utvalget som Riksadvokaten klokelig har bedt Justisdepartementet om å opprette.

Det tok Viggo Kristiansen syv forsøk å få saken sin gjenopptatt. Advokat Arvid Sjødin har lagt ned et enormt arbeid i saken. Mange frivillige har ofret tid, krefter og penger. Journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr har brukt flere år på å ettergå prosessen og bevisene. Likevel var det nære på at også det syvende forsøket skulle mislykkes.

Det skal være en høy terskel for å gjenoppta straffesaker der det finnes en rettskraftig dom. Likevel må den reelle muligheten for gjenopptakelse også være gjenstand for undersøkelsesutvalgets arbeid.

Media har også i stor grad sviktet i Baneheia-saken. Viggo Kristiansen ble forhåndsdømt på forsiden av de fleste av landets aviser, og viste lenge lite vilje til å lytte til dem som påpekte åpenbare svakheter ved etterforskningen og bevisførselen. Det er god grunn til å gå i seg selv i landets redaksjoner for å unngå å gjøre de samme feilene igjen.

Viggo Kristiansen fortjener medfølelse. Men det gjør ikke minst også de etterlatte etter Lena og Stine Sofie. Også mot disse har det blitt begått urett.

Feilene begått i Baneheia-saken må aldri gjentas.