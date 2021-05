De offentlige toppjobbene må ut av Oslo

Et direktorat med hovedkontor i Bergen kan ikke styres fra hovedstaden.

Regjeringspartiene har tidligere presentert offensive planer for å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet. «Men det går ikke an å slå seg til ro med å flytte fotfolket. Også ledelsen må ut av hovedstadsgryten», skriver BT på lederplass. Foto: Torstein Bøe

I februar ble det kjent at seks organer for høyere utdanning skal slås sammen til ett stort direktorat, med rundt 400 ansatte.

Kjempedirektoratet skal ha hovedkontor i Bergen, og det skal ansettes ny direktør. Men selv etter at søknadsfristen er utløpt, har ikke departementet klart å gjøre skikkelig rede for om denne direktøren skal ha sin faste arbeidsplass i Bergen, ifølge universitetsavisen Khrono.

Det er en urovekkende slapp holdning fra departementets side.

Kunnskapsdepartementet (KD) mener det er tilstrekkelig med en «forventning om at direktøren er mye til stede her».

Flere fagorganisasjoner frykter – med god grunn – at slike løse forventninger fort ender med at den nye direktøren blir sittende i Oslo.

Det er bred politisk enighet om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Diverse regjeringer knives om hvem som har vært flinkest til det, og Solberg-regjeringen har presentert flere offensive planer.

Men det går ikke an å slå seg til ro med å flytte fotfolket. Også ledelsen må ut av hovedstadsgryten.

Koronaepidemien har riktignok synliggjort at de fleste statlige jobber kan utføres fra hvor som helst i landet. BT har for eksempel gitt støtte til et forslag fra Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V) om «flytterett til egen jobb» på lederplass.

Men en sånn flytterett må åpenbart bare gjelde én vei for å realisere formålet. Poenget er å bygge opp arbeidsmarkedet utenfor Oslo, ikke gjøre det beleilig for statlige ledere å bytte jobb.

For staten kan det ikke bare være et mål å spre arbeidsplasser. Ambisjonen må også gjelde de offentlige toppjobbene.

Da kan ikke nye, store direktorater fjernstyres fra Oslo. Det er dessuten et poeng at direktører bør sitte tett på dem de skal dirigere.

«Når den politiske avgjersla om at hovudkontoret til det nye direktoratet skal ligge i Bergen, ikkje blir gitt noko konkret innhald frå KDs side, framstår dette meir som luftig intensjon enn som ei reell avgjersle», sier Forskerforbundets Tordis Marie Espeland til Khrono.

Det har hun rett i.

KD må klargjøre sin «forventning», og stille tydelig krav om at en direktør for et direktorat i Bergen, må ha sin arbeidsplass her i byen.